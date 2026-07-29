Ce alimente trebuie să eviți dacă iei medicamente pentru tensiune, colesterol sau antibiotice: Sfaturile unui cardiolog

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @magnific

Unele medicamente nu ar trebui administrate împreună cu anumite alimente, deoarece acestea le pot modifica eficiența sau efectele, susține cardiologul Aurelio Rojas. De aceea, este important ca orice schimbare semnificativă a alimentației să fie discutată cu medicul, mai ales în timpul unui tratament medicamentos.

Într-o videoclip postat pe contul de Instagram, cardiologul Aurelio Rojas a atras atenția că multe persoane nu știu că anumite alimente pot influența efectele medicamentelor. De aceea, medicul a prezentat câteva combinații care ar trebui evitate și a explicat că aceste informații sunt importante și utile în viața de zi cu zi.

Aurelio Rojas a explicat că există patru categorii de medicamente care își pot pierde eficiența sau pot provoca reacții adverse dacă sunt asociate cu anumite alimente. Printre acestea se numără medicamentele pentru tensiunea arterială, precum enalaprilul, ramiprilul, losartanul și olmesartanul, motiv pentru care astfel de combinații ar trebui evitate.

"Aceste medicamente au rolul de a crește nivelul de potasiu din sânge, așa că trebuie să fim atenți", a spus cardiologul.

Potrivit acestuia, "nucile și alte fructe oleaginoase, cartofii, bananele, spanacul, tonul la conservă, sfecla roșie și varza de Bruxelles sunt alimente bogate în potasiu și pot duce la un exces al acestui mineral în organism, ceea ce poate fi foarte periculos, în special pentru inimă".

Aurelio Rojas a explicat că restricțiile alimentare diferă în funcție de tratamentul urmat și recomandă ca pacienții să discute cu medicul pentru a afla dacă există alimente pe care ar trebui să le evite.

VEZI ȘI: Somonul, o sursă excelentă de proteine și omega-3. Ce se întâmplă în organism dacă îl consumi regulat

Statinele, antibioticele și ibuprofenul: Ce asocieri trebuie evitate

De asemenea, potrivit medicului, medicamentele antiinflamatoare pentru durere, precum ibuprofenul, nu ar trebui consumate împreună cu băuturi carbogazoase, deoarece această combinație poate crește concentrația medicamentului în organism și poate afecta rinichii sau inima, în special în cazul persoanelor bolnave, deshidratate sau cu febră.

Acesta recomandă ca antibioticele să nu fie administrate odată cu lapte sau iaurt, deoarece produsele lactate pot împiedica absorbția corectă a medicamentului. Dacă au fost consumate lactate, este indicat să treacă aproximativ două ore înainte de administrarea antibioticului.

Unele citrice, precum grepfrutul, portocalele, lămâile sau kiwi, pot interacționa cu medicamentele pentru scăderea colesterolului, cum sunt statinele, ceea ce poate crește concentrația acestora în sânge și riscul unor reacții adverse, inclusiv dureri musculare sau afectarea ficatului.

Cardiologul recomandă evitarea consumului simultan al acestor medicamente și susține că este important să respecți indicațiile medicului sau farmacistului și să soliciți informații atunci când există nelămuriri privind administrarea tratamentului.

VEZI ȘI: Adevărul despre apa carbogazoasă: Îngrașă sau nu? Explicația Mihaelei Bilic

Cine este Aurelio Rojas

Dr. Aurelio Rojas Sanchez este un cardiolog renumit în Malaga, cu mulți ani de experiență. Este expert în insuficiență cardiacă, cardiopatie ischemică, prevenție cardiovasculară, aritmie, cardiomiopatii, hipertensiune arterială, cardiologie sportivă, angina pectorală și multe altele, potrivit topdoctors.es.

A absolvit Facultatea de Medicină și Chirurgie a Universității din Malaga și s-a specializat în Cardiologie prin programul de rezidențiat la Spitalul Regional Universitar Carlos Haya din Malaga, unde continuă să lucreze și astăzi. De asemenea, s-a pregătit în domeniul imagisticii cardiace și al cardiopatiilor structurale la Spitalul Lenox Hill din New York. Este membru activ al Societății Spaniole și al Societății Andaluze de Cardiologie și autor al unor articole științifice publicate atât la nivel național, cât și internațional.

Dr. Aurelio Rojas Sanchez își îmbină activitatea medicală cu cea didactică, fiind șef al rezidenților la Spitalul Regional Universitar Carlos Haya din Malaga și colaborator didactic activ la Academia AMIR.

În prezent, Dr. Aurelio Rojas își consultă pacienții la Spitalul HM El Pilar și la Spitalul HLA El Ángel.