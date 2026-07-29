După ANCPI, este vizat ANP: Atac ransomware asupra Administrației Penitenciarelor. Sistemele paralizate de infractorii cibernetici

Atac cibernetic/ foto Freepik ilustrativ

Administrația Națională a Penitenciarelor a fost lovită de un atac cibernetic de tip ransomware. ANP și DNSC investighează incidentul, iar mai multe servicii au fost oprite temporar.

Un atac cibernetic de tip ransomware a vizat, astăzi, mai multe stații de lucru și servere care aparțin de Administrația Națională a Penitenciarelor. Directoratul Național de Securitate CIbernetică (DNSC) a intervenit pentru a limita impactul atacului. ANP și DNSC lucrează, în aceste momente, pentru a remedia problema și a investiga atacul. O plângere va fi depusă la DIICOT. Surse citate de ziarul Gândul susțin că ”în spatele operațiunii s-ar afla aceiași hackericare au îngenuncheat tot sistemul de cadastru din România”.

Atac cibernetic asupra ANP: ce servicii sunt oprite?

Unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locații și site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment, anunță ANP.

Familiile și aparținătorii deținuților vor beneficia, ”în cel mai scurt timp”, de modalități alternative de contact, a anunțat instituția.

Ce este un atac ransomware

Un atac ransomware este un tip de atac cibernetic prin care infractorii blochează accesul la date sau la sisteme informatice și cer, de regulă, o răscumpărare (ransom) pentru a reda accesul sau pentru a nu publica informațiile furate.

Atacurile moderne nu se limitează doar la blocarea sistemelor. Uneori, hackerii copiază date înainte de criptare și amenință că le vor publica dacă nu primesc plata solicitată. Această metodă este cunoscută drept „double extortion”, respectiv dublă șantajare.

Comunicarea ANP, după atacul cibernetic asupra instituției

”În data de 29 iulie 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin ANP.

Echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Național de Securitate CIbernetică (DNSC), care a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele.

În acest moment specialiștii IT ai ANP și DNSC lucrează pentru remedierea problemei, dar și pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă, în cursul zilei, și o plângere la DIICOT.

Ca măsuri de precauție, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locații și site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment.

În vederea menținerii legăturii persoanelor private de libertate cu familiile și aparținătorii acestora vor fi identificate alternative în cel mai scurt timp posibil.

Cu privire la prezentarea persoanelor custodiate la instanțele de judecată, pentru ziua de azi vor fi respectate termenele stabilite anterior, urmând ca în zilele următoare să se realizeze în sistem videoconferință, cu anunțarea prealabilă a instanțelor de judecată.

În ceea ce privește transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare, momentan cursele sunt stopate, situațiile excepționale fiind organizate și realizate punctual, dacă situația va impune.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom dispune de mai multe informații” anunță Administrația Națională a Penitenciarelor.

Un atac cibernetic de tip ransomware a lăsat România fără cadastru, din 14 iulie 2026

În urmă cu două săptămâni, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost vizată de un astfel de atac. De atunci, România nu are cadastru.

Astăzi, pe site-ul instituției sunt publicate informații despre atac. În paralel, politicienii votează, în Parlament, o prelungire prin care cei care au semnat antecontracte mai poti beneficia, până la finalul lui septembrie de TVA-ul de 9%, în contextul atacului asupra ANCPI.

”În data de 14 iulie 2026, ANCPI a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea națională competentă, a fost implicat în investigarea incidentului, conform procedurilor legale aplicabile instituțiilor publice. Investigația tehnică a confirmat un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduiește aplicațiile agenției. Din primul moment, infrastructura afectată a fost izolată după intervenția DNSC, pentru a opri extinderea atacului, iar ANCPI a pus la dispoziția echipei Directoratului toate resursele necesare investigației tehnice. Guvernul coordonează, la nivel central, răspunsul instituțional la acest incident” anunță ANCPI, o procedură precum cea mai sus anunțată de ANP.

”Baza de date centrală a sistemului cadastral, cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată. Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date, anunță instituția” afirmă ANCPI.

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Sindicaliștii din penitenciare cer ”resetarea” ANP

Revenind la ANP, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor transmitea, în urmă cu două zile, un mesaj public de ajutor, considerând că ANP are nevoie de o resetare:

”Poliția Penitenciară este ca o barcă în derivă, care trebuie să arunce neapărat ancora și să identifice cauzele care au condus la situația actuală în care ne aflăm. Dacă nu acceptăm că suntem într-o situație critică, nu avem cum să reparăm ceea ce trebuie reparat. În Arta războiului, Sun Tzu spune că atunci când ordinele nu sunt înțelese vina este a generalului, iar când ordinele sunt clare și nu sunt executate, vina aparține celor care le ignoră. Indiferent unde este responsabilitatea, un lucru este evident: autoritatea ANP-ului scârțâie. Unitățile subordonate, în teorie, nu se mai subordonează în practică șefilor din ANP. Motivele sunt multiple. Dacă le-as spune public acum, mi-aș pune într-o lumină proastă colegii din Aparatul central.

Sistemul penitenciar strigă ”Ajutor!”. Trebuie să îl audă cineva. ANP pare blocat în logica unui Guvern demis: supraviețuiește de la o zi la alta și gestionează doar treburile curente, fără o strategie clară pentru îndeplinirea scopului executării pedepselor. Pe zi ce trece aud în ANP poveștile ofițerilor specialiști care mă cutremură. Dacă le-aș spune pe toate în articole, imaginea sistemului ar fi retrogradată cum ar putea fi retrogradată și România la categoria JUNK.

Nici măcar hârtii nu mai avem capacitatea să facem cum trebuie ca să acoperim gunoiul din sistem. Mirosul începe să îi supere pe oamenii care își exercită cu profesionalism profesia de polițist de penitenciare, dar nu ajunge la nasurile înfundate ale șefilor din ANP”.