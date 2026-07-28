Alertă alimentară: Profi retrage un lot de produse din magazine din cauza depășirii nivelului de pesticide

Imagine cu un coș de cumpărături într-un supermarket. Foto: Pixabay

Rețeaua de magazine Profi a început procedura de retragere de la comercializare și rechemare de la consumatori a unui lot de stafide, după ce autoritățile au identificat depășirea limitei legale admise pentru reziduurile de pesticide.

Anunțul a fost transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), printr-o informare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Produsul vizat este reprezentat de stafidele aurii Orlando, ambalate la 100 de grame, marca Maestro, provenite din Siria. Lotul retras are numărul L 2004 268, iar termenul de valabilitate este 30 aprilie 2027.

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ANSVSA recomandă consumatorilor să nu consume produsul

Autoritatea recomandă persoanelor care au cumpărat stafide din lotul menționat să nu le consume.

Consumatorii pot distruge produsul sau îl pot returna în magazinele Profi până la data de 10 august 2026 inclusiv. Contravaloarea produsului va fi restituită fără ca prezentarea bonului fiscal să fie necesară.

Lista magazinelor unde a fost distribuit produsul

Detaliile oficiale privind retragerea produsului, precum și lista spațiilor comerciale Profi în care a ajuns lotul de stafide pot fi consultate pe site-ul ANSVSA sau în unitățile rețelei Profi.

ANSVSA și compania Profi au demarat aceste măsuri pentru a preveni consumul produsului care nu respectă limita legală admisă pentru reziduurile de pesticide.