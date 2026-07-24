Hollywood Walk of Fame 2027: Cine sunt noile vedete care vor primi o stea - foto AI

Comitetul de Selecție al Walk of Fame a ales laureații dintre sute de nominalizări. O serie de artiști apreciați, printre care Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Idris Elba, Kate Hudson și trupa Linkin Park, vor primi...

Comitetul de Selecție al Walk of Fame a ales laureații dintre sute de nominalizări. O serie de artiști apreciați, printre care Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Idris Elba, Kate Hudson și trupa Linkin Park, vor primi câte o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame, făcând parte din prestigioasa Clasă 2027.

Cum au fost desemnați laureații

Camera de Comerț de la Hollywood a anunțat oficial lista completă a personalităților care vor fi onorate, în cadrul unei conferințe de presă organizate joi la Funko Hollywood. Actrița Ming-Na Wen, cunoscută pentru rolurile din Mulan și The Mandalorian, a prezentat categoriile dedicate filmului și televiziunii. Artista Sheila E. a anunțat categoria muzicală, iar președintele și directorul executiv al Camerei de Comerț de la Hollywood, Ron Frierson, a dezvăluit restul numelor.

Comitetul de Selecție al Walk of Fame a analizat cu atenție sute de nominalizări, iar lista finală a fost aprobată miercuri de Consiliul Director al Camerei de Comerț de la Hollywood.

La categoria film, printre cei care vor primi o stea se numără Cheech și Chong, Idris Elba, Sam Elliott, Elle Fanning și Dakota Fanning – care vor intra în istorie ca primele surori ce vor avea o ceremonie comună de inaugurare a două stele –, dar și Kate Hudson, Delroy Lindo, Sam Rockwell și Ted Sarandos.

La categoria televiziune, vor fi recompensați David Alan Grier, Lisa Kudrow, Bill Lawrence, Pedro Pascal, Adam Scott, Jeff Probst, Keke Palmer și Raven-Symoné.

În categoria muzică, vor primi o stea Karol G, David Guetta, Waylon Jennings (postum), Ramones, Grandmaster Flash, Mark Shaiman, Sia, Smashing Pumpkins, Linkin Park și Lil Wayne.

Cine mai intră în galeria Hollywood Walk of Fame

La categoria teatru și spectacole live vor fi distinși Jo Koy, Nicole Scherzinger și Roberto Bolle. Fostul antrenor din NFL Jimmy Johnson a fost selectat la categoria Sport Entertainment, iar Charlamagne tha God va primi o stea la categoria Radio.

Peter Roth, președintele Comitetului de Selecție al Walk of Fame, a declarat:

„Aceste personalități extraordinare au avut fiecare un impact de durată asupra publicului din întreaga lume prin talentul, creativitatea și dedicarea lor față de meserie. Suntem onorați să le recunoaștem contribuțiile remarcabile și așteptăm cu nerăbdare să le celebrăm pe măsură ce își ocupă locul în istoria Hollywoodului.”

Datele ceremoniilor de inaugurare a stelelor nu au fost încă anunțate. Laureații au la dispoziție doi ani pentru a-și programa evenimentul, în caz contrar selecția lor urmând să expire.