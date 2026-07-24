Rusia a lovit o expoziție cu reprezentanți ai industriei de apărare ucrainene: 10 morți și aproape 100 de răniți

Baza militara din Rusia rol ilustrativ. Sursa Foto: Freepik

Cel puțin zece persoane au fost ucise și aproape 100 au fost rănite după ce o rachetă rusească a lovit o expoziție la care erau reuniți reprezentanți ai industriei de apărare ucrainene, în regiunea Kiev.

Un atac cu o rachetă rusească a provocat vineri moartea a zece persoane şi a rănit aproape o sută în regiunea Kiev, mai mulţi actori din sectorul apărării afirmând că aceasta a vizat o expoziţie anunţată pe reţelele sociale care reunea profesionişti din domeniu, relatează AFP.

"Rusia a lansat încă o dată o lovitură cu rachete asupra regiunii Kiev. Zece persoane au fost ucise şi altele o sută au fost rănite, în diverse grade", a anunţat pe Telegram procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

El a anunţat de asemenea deschiderea unei anchete pentru "neglijenţă cauzatoare de moarte" privind "eventuale deficienţe în îndeplinirea obligaţiilor" în organizarea acestui eveniment militar.

"Ancheta va permite să se stabilească cine a luat decizia de a organiza acest eveniment, cine a aprobat locul, ora şi formatul (...) şi dacă riscurile au fost corect evaluate", a adăugat Ruslan Kravcenko.

"Reprezentanţii industriei de apărare ucraineană" au căzut victime ale acestui atac

Igor Fedirko, un reprezentant bine cunoscut al sectorului, a confirmat pe Facebook că "reprezentanţii industriei de apărare ucraineană" au căzut victime ale acestui atac rusesc.

Un consilier al lui Volodimir Zelenski pentru apărare, Serghii Beskrestnov, a criticat la rândul său pe Telegram evenimentele militare care nu prevăd adăposturi pentru invitaţi şi anunţă organizarea lor în avans pe reţelele sociale.

Katerina Mîhalko, o altă responsabilă din acest sector, a vorbit pe Instagram despre "o zi de doliu pentru industria" militară ucraineană.

De la invazia din 2022, responsabili ucraineni au fost criticaţi de mai multe ori pentru că au organizat, fără a lua măsuri de securitate suficiente, evenimente militare, precum unele în care se decernau medalii, care au fost luate drept ţintă de loviturile ruseşti, notează AFP, conform Agerpres.

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