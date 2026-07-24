IRI Travel și complexul Prestige Hotel and Aquapark Club, spectacolul verii la Nisipurile de Aur.  Anna Lesko, concert  pe 31 iulie

Prestige devine un veritabil lanț hotelier în Nisipurile de Aur, odată cu inaugurarea celui de-al treilea hotel al grupului.

Prestige Club Hotels și IRI Travel, principalul touroperator român specializat pe destinația Bulgaria, anunță unul dintre cele mai atractive evenimente ale sezonului estival de pe litoralul bulgăresc: concertul extraordinar al artistei Anna Lesko, care va avea loc pe 31 iulie 2026, în cadrul unui spectaculos Pool Party organizat la Prestige Hotel and Aquapark Club din stațiunea Nisipurile de Aur.

Evenimentul marchează și un moment important pentru grupul hotelier Prestige, care își consolidează poziția pe piața turistică prin deschiderea celui de-al treilea hotel din stațiune, transformându-se astfel într-un adevărat lanț hotelier dedicat vacanțelor All Inclusive și familiilor cu copii.

Anna Lesko, vedeta verii la Prestige Hotels

Pe 31 iulie, turiștii cazați în cadrul complexului Prestige vor avea acces gratuit la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii de la Marea Neagră.

Programul va include:

-concert live Anna Lesko;

-cocktailuri și băuturi răcoritoare;

-muzică și entertainment;

-atmosferă de vacanță și petrecere la piscină până târziu în noapte.

Accesul este gratuit pentru turiștii cazați la Prestige Hotel & Aquapark 4*, Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club 4* și Prestige Grand Hotel & Aquapark 4*.

„Observăm că turiștii își doresc din ce în ce mai mult experiențe complete, nu doar servicii de cazare. Vacanța modernă înseamnă relaxare, divertisment, muzică, evenimente și amintiri memorabile. De aceea, împreună cu partenerii noștri de la Prestige Hotels, ne propunem să dezvoltăm în fiecare sezon un calendar tot mai bogat de concerte, spectacole și evenimente speciale dedicate turiștilor, în special celor români, care reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru litoralul bulgăresc.

Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel

Concertul Anna Lesko este doar începutul. Ne dorim să aducem la Nisipurile de Aur tot mai mulți artiști români și internaționali, transformând vacanța într-o experiență completă pentru întreaga familie. Faptul că Prestige este de trei ani consecutiv cel mai bine vândut complex hotelier din Nisipurile de Aur pe piața românească demonstrează că turiștii apreciază investițiile constante în servicii, facilități și divertisment”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Prestige Club Hotels devine un reper al turismului din Nisipurile de Aur

Sezonul 2026 marchează un nou capitol pentru Prestige Hotel and Aquapark Club, prin inaugurarea Prestige Grand Hotel & Aquapark 4*, a treia și cea mai nouă investiție a grupului. Alături de Prestige Hotel & Aquapark și Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club, noua unitate completează un portofoliu de peste 500 de camere și apartamente destinate în special familiilor și turiștilor care caută servicii All Inclusive moderne.

Prestige Hotels s-a dezvoltat în ultimii ani într-unul dintre cele mai apreciate branduri turistice din Nisipurile de Aur, fiind recunoscut pentru aquapark-urile proprii, facilitățile pentru copii, zonele SPA, programele de animație și serviciile adaptate pieței internaționale.

Românii, printre cei mai importanți oaspeți ai Prestige Hotels

Potrivit reprezentanților grupului hotelier și ai IRI Travel, turiștii români reprezintă una dintre cele mai importante piețe externe pentru Prestige Hotels, alături de turiștii din Israel, Ucraina, Polonia, Marea Britanie, Germania, Republica Moldova și Bulgaria.

În ultimii ani, hotelurile Prestige au înregistrat o creștere constantă a numărului de turiști din România, pe fondul interesului tot mai mare pentru vacanțele All Inclusive din Bulgaria. De asemenea, sezonul 2026 aduce o prezență semnificativă a turiștilor din Ucraina și Israel, piețe care continuă să genereze cerere importantă pentru litoralul bulgăresc.

În acest an, 80% dintre turiștii complexului Prestige sunt români, urmați de israelieni (10%), ucraineni (5%) și bulgari (5%).

De ce aleg turiștii Prestige Hotels

Succesul grupului se bazează pe câteva atuuri importante:

-poziționare excelentă în centrul stațiunii Nisipurile de Aur;

-aquapark-uri moderne și acces gratuit pentru turiști;

-servicii All Inclusive premium;

-facilități dedicate familiilor cu copii;

-programe de animație și divertisment pe tot parcursul sezonului;

-centre SPA și wellness;

-raport excelent calitate-preț.

Prin dezvoltarea celui de-al treilea hotel și prin organizarea unor evenimente de amploare precum concertul Anna Lesko, Prestige Hotel and Aquapark Club își consolidează poziția printre cele mai dinamice grupuri hoteliere de pe litoralul bulgăresc.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.