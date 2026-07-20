O companie din Turcia vrea să investească în Călărași. Ar putea aduce 250 de noi locuri de muncă / Sursa Foto: Agerpres

O companie din Turcia analizează posibilitatea unei investiții în județul Călărași, într-un proiect care ar putea crea aproximativ 250 de locuri de muncă și ar contribui la dezvoltarea economiei locale.

O companie turcească şi-a exprimat interesul pentru realizarea unei investiţii în judeţul Călăraşi, în domeniul industriei ţevilor.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a primit luni vizita unei delegaţii din Turcia, interesată de oportunităţile de investiţii din judeţ.

Această investiţie ar putea genera aproximativ 250 de locuri de muncă

"Delegaţia companiei Erciyas, unul dintre importanţii producători din industria ţevilor, a fost reprezentată de Mehmet Berat Sumeroglu şi Burak Can, directorul general al companiei. La întâlnire a participat şi Florin Tomescu, cel care a facilitat contactul dintre investitorii turci şi Consiliul Judeţean Călăraşi. În cadrul întâlnirii şi al vizitei în teren au fost prezentate oportunităţile de dezvoltare economică oferite de judeţul Călăraşi, reprezentanţii companiei apreciind că piaţa românească este una foarte atractivă pentru investiţii. Reprezentanţii companiei şi-au exprimat interesul pentru realizarea unei investiţii în judeţul Călăraşi, în domeniul industriei ţevilor, analizând oportunitatea concesionării unui teren aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Călăraşi pentru dezvoltarea viitoarei investiţii", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.

Potrivit sursei citate, această investiţie ar putea genera aproximativ 250 de locuri de muncă, fapt ce ar avea o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică a judeţului Călăraşi şi la consolidarea mediului de afaceri local.

"Vizita reprezintă un prim pas în evaluarea potenţialului investiţional al judeţului, Consiliul Judeţean Călăraşi reafirmându-şi deschiderea pentru atragerea investitorilor care pot contribui la dezvoltarea economică şi la crearea de noi locuri de muncă", a precizat administraţia judeţeană, conform Agerpres.

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