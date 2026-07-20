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August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

Autor: Editor Team
Data publicării: 20 Iul 2026
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Luna august aduce pe Riviera Românească unele dintre cele mai importante evenimente ale sezonului estival, confirmând faptul că litoralul românesc oferă vizitatorilor mult mai mult decât vacanțe la mare. Cultura, muzica, tradițiile și experiențele autentice completează oferta turistică a destinației și transformă fiecare sejur într-o experiență memorabilă.

În această perioadă, turiștii sunt invitați să descopere patru dintre cele mai reprezentative evenimente ale verii, care completează calendarul estival al destinației:

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

  • SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului (10 iulie – 12 septembrie) transformă Constanța într-o veritabilă scenă culturală, reunind spectacole de teatru, dans, muzică și producții artistice susținute de unele dintre cele mai importante instituții de spectacole din România și din străinătate.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

  • Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia (21–23 august) continuă tradiția unuia dintre cele mai importante festivaluri muzicale din România, promovând atât artiști consacrați, cât și noile generații de interpreți.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

  • Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia (26–28 august) readuce în prim-plan autenticitatea folclorului românesc și reunește interpreți, ansambluri și artiști din întreaga țară, într-o celebrare a patrimoniului cultural național.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

  • Festivalul Luminaria (22–24 august), organizat la Corbu, promite una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale verii. Într-un decor natural deosebit, publicul va putea admira impresionante baloane cu aer cald și zmee gigantice care vor colora cerul Dobrogei, într-o atmosferă aparte. Programul este completat de concerte susținute de The Motans, Irina Rimes și Lupii lui Calancea, alături de experiențe gastronomice și activități dedicate întregii familii, transformând Luminaria într-un festival care îmbină muzica, natura și spectacolul într-o experiență memorabilă pe Riviera Românească.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

Pe lângă aceste evenimente de referință, experiența estivală pe Riviera Românească este completată de programul divers de divertisment oferit de numeroase locații, autorități locale și operatori din stațiunile de pe litoral, de la Vadu și Corbu până la Vama Veche. Concerte live, spectacole, seri tematice, festivaluri gastronomice, activități dedicate familiilor și copiilor, evenimente sportive și petreceri în aer liber contribuie, zi de zi, la atmosfera vibrantă a destinației și oferă vizitatorilor experiențe adaptate tuturor preferințelor.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

Prin diversitatea lor, aceste manifestări completează oferta turistică a județului Constanța și oferă motive suplimentare pentru a descoperi litoralul românesc dincolo de plajă și mare. Fie că aleg spectacole de teatru, concerte, festivaluri, experiențe în natură sau evenimente organizate în stațiuni, turiștii beneficiază de o ofertă variată, care transformă Riviera Românească într-o destinație atractivă pe întreaga durată a sezonului estival.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

„Turismul înseamnă experiențe, iar evenimentele culturale au un rol important în completarea ofertei Riviera Românească. Prin SEAS, Festivalul Mamaia, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia și Luminaria, turiștii descoperă o destinație care îmbină marea cu patrimoniul cultural, arta și natura. Astfel de evenimente contribuie la consolidarea imaginii județului Constanța ca destinație turistică și oferă vizitatorilor motive în plus pentru a alege și a reveni pe Riviera Românească.” – Enache Bucovală, Președinte OMD Județul Constanța.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

Pentru a facilita accesul la informații actualizate, OMD Județul Constanța invită turiștii să acceseze www.rivieraromaneasca.ro, platforma oficială a destinației. Aici a fost lansată recent noua secțiune „Evenimente”, care reunește principalele manifestări de interes turistic organizate în județul Constanța, oferind informații actualizate despre festivaluri, concerte, spectacole și alte experiențe disponibile pe parcursul sezonului.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

Tot pe www.rivieraromaneasca.ro, în secțiunea „Descoperă”, vizitatorii pot explora principalele atracții ale județului Constanța – de la plajele și stațiunile de pe litoral, la obiective istorice și culturale, rezervații naturale, experiențe gastronomice și patrimoniul multicultural al Dobrogei – pentru a-și planifica cât mai ușor vacanța.

August pe Riviera Românească: o lună dedicată culturii, muzicii și experiențelor memorabile

În această vară, Riviera Românească îi așteaptă pe toți cei care își doresc o vacanță completă, în care relaxarea la malul mării se îmbină cu spectacole de calitate, muzică, tradiții și experiențe autentice. De la Vadu la Vama Veche, litoralul românesc oferă o destinație vie, în care iubitorii de cultură, cei aflați în căutarea relaxării și cei dornici de divertisment și petrecere își pot crea propriile amintiri de neuitat.


Informații utile

Platforma oficială a destinației:

www.rivieraromaneasca.ro


SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului

10 iulie – 12 septembrie

https://seas.ro

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia

21–23 august

https://festivalulmamaia.ro

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia

26–28 august

https://festivalulmamaia.ro

Festivalul Luminaria

22–24 august

https://luminariafestival.ro

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