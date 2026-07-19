Efectele furtunilor care au măturat România, 16 județe afectate. Ședință de urgență după fenomenele severe

captură video/ Bușteni

Furtunile au măturat țara, iar 16 județe au fost grav afectate de intensitatea fenomenelor meteo. Iată un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în țară și anunțul făcut de la nivel guvernamental.

În 29 de localități din 16 județe s-au văzut efectele fenomenelor severe imediate. A fost afectată circulaţia rutieră pe patru drumuri naţionale din Prahova, Dâmboviţa, Suceava şi Vaslui, iar 88 de autoturisme au fost avariate, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

”Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, au fost înregistrate efecte în 29 de localităţi din 16 judeţe (Argeş, Brăila, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Neamţ, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea şi Vâlcea) şi în municipiul Bucureşti. Forţele de intervenţie au acţionat pentru: evacuarea apei din 24 de locuinţe, 34 de curţi, 36 de beciuri şi subsoluri; evacuarea apei de pe 23 de străzi; îndepărtarea elementelor de construcţie desprinse de la acoperişurile a 8 imobile; degajarea a 123 de copaci şi 5 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 88 de autovehicule”, a transmis IGSU.

Totodată, pentru avertizarea populaţiei au fost transmise 38 de mesaje RO-ALERT în 23 de judeţe şi municipiul Bucureşti, precum şi 9 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR.

Circulație rutieră și feroviare, afectate

La nivel naţional au fost pregătiţi pentru intervenţie peste 10.000 de lucrători ai MAI, cu peste 6.800 de mijloace tehnice, dar şi aproximativ 940 de echipaje ale serviciilor judeţene de Ambulanţă şi 530 de salvatori montani.

Circulaţia rutieră a fost temporar afectată pe DN 1 (Prahova), DN 71 (Dâmboviţa), DN 17A (Suceava) şi DN 24F (Vaslui) din cauza apei, aluviunilor şi copacilor căzuţi pe carosabil. De asemenea, circulaţia feroviară a fost temporar afectată în zona Voluntari (Ilfov) din cauza unor crengi rupte căzute pe linia de înaltă tensiune.

IGSU reaminteşte că pagubele cele mai importante efecte au fost înregistrate în judeţul Prahova, în localitatea Buşteni, unde o viitură formată pe DN 1 a surprins 30 de autoturisme. Echipajele ISU au salvat două persoane rămase într-un autoturism, iar alte 10 persoane s-au autoevacuat. De asemenea, o persoană a fost surprinsă de viitură, fiind preluată conştientă de un echipaj medical şi transportată la spital cu traumatisme la nivelul membrelor. Totodată, pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuinţă inundată.

"La acest moment nu sunt semnalate persoane blocate şi nici urgenţe medicale care să nu poată fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. Intervenţiile sunt în continuare în desfăşurare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Prahova, pentru evacuarea apei din gospodării şi îndepărtarea copacilor prăbuşiţi", menţionează comunicatul IGSU.

Ședință extraordinară: Prioritatea noastră este protejarea oamenilor

Ministra mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat, duminică, o şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivel MMAP, pentru evaluarea evoluţiei fenomenelor meteorologice şi hidrologice prognozate în următoarele ore şi stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea populaţiei.

"Prioritatea noastră este protejarea oamenilor. Toate instituţiile din coordonarea Ministerului Mediului monitorizează permanent evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice şi sunt în contact permanent cu celelalte autorităţi implicate. În funcţie de evoluţia situaţiei, vom lua imediat toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor şi protejarea comunităţilor", a declarat ministra mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu