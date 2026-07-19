Spectatori răniți de grindină la concertul lui Bad Bunny din Milano. Evenimentul a fost întrerupt

Cântărețul Bad Bunny. Sursa foto? Agerpres

Concertul susținut de cântărețul portorican Bad Bunny la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara, după ce o furtună violentă cu grindină a obligat aproximativ 80.000 de spectatori să evacueze stadionul San Siro.

Un concert al cântăreţului portorican Bad Bunny de la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara, după ce o puternică furtună cu grindină a obligat circa 80.000 de persoane să părăsească locul de desfăşurare a evenimentului în aer liber, relatează duminică dpa, citând agenţiile de presă italiene ANSA şi Adnkronos.

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia ????????



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos ????… pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026

Loviți de bucățile de grindină

Mai mulţi spectatori au fost loviţi în cap de grindină de mari dimensiuni şi au suferit răni, potrivit pompierilor. Aceştia au primit îngrijiri din partea serviciilor medicale de urgenţă.

Nu este clar dacă respectivul concert va fi reprogramat, potrivit Agerpres.

Spectacolul de sâmbătă a fost al doilea susținut consecutiv de Bad Bunny la Milano. Weekendul trecut, starul portorican a susținut două concerte la Strawberry Arena din Solna, la nord de Stockholm. Următorul spectacol al acestuia este programat pe 22 iulie, în Bruxelles, Belgia.

Nordul Italiei, inclusiv zona Milano, s-a confruntat în acest weekend cu fenomene meteo severe, după mai multe zile de caniculă. Meteorologii au avertizat asupra riscului de furtuni violente, însoțite de ploi torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni, generate de pătrunderea unei mase de aer rece peste aerul foarte cald.

Aceleași fenomene sunt prognozate de meteorologi și în România, în această perioadă. Săptămâna viitoare, vremea se va răci, iar temperaturile vor fi sub normalul perioadei, după valul de caniculă.

