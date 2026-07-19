Reacția SUA contra Iranului, după moartea a doi soldaţi americani în Iordania

SUA / Fotografie de la Georgie Devlin: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/statele-unite-ale-americii-steag-stindard-semnaliza-11528170/

SUA au lansat duminică o nouă serie de lovituri aeriene contra Iranului, menționând că vrea că intenţionează să "pedepsească" moartea a doi militari americani ucişi în urma unor atacuri iraniene în Iordania

Statele Unite au lansat duminică o nouă serie de atacuri aeriene împotriva Iranului, afirmând că acțiunea reprezintă un răspuns la moartea celor doi militari americani uciși în urma unor atacuri atribuite grupărilor susținute de Iran în Iordania.

Washingtonul a notat că urmărește să sancționeze și să descurajeze astfel de agresiuni împotriva forțelor sale, notează AFP, dpa şi Reuters.

SUA au vizat obiective militare, dar şi forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice

În noua serie de atacuri, a 8-a noapte consecutivă, SUA au vizat obiective militare, dar şi "forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice care au lansat atacuri contra personalului american din Iordania la 17 iulie", a precizat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat.

Agenţiile de ştiri iraniene Mehr şi Tasnim au relatat despre lovituri americane în Sirik, un port aflat vizavi de strâmtoarea Ormuz, în sudul ţării. Agenţia oficială IRNA a raportat un "atac militar american ostil în apropiere de Hajiabad", în aceeaşi provincie sudică, Hormozgan.

Iran a atacat Kuweit

Ca represalii, Iranul a anunţat că a lansat drone explozive contra a două baze militare utilizate de SUA în Kuweit, conform televiziunii de stat.

Sâmbătă, CENTCOM anunţat moartea a doi militari americani - primii de la reluarea ostilităţilor, la 7 iulie - şi dispariţia unui al treilea, ca urmare a unor "atacuri iraniene cu rachete şi drone" care au avut loc vineri în Iordania.

Numărul militarilor americani omorâți de la începutul războiului, la sfârşitul lunii februarie, a ajuns în prezent la 16, transmite AFP, conform Agerpres.

Iranul suspendă acordul-cadru cu SUA şi acuză Washingtonul că l-a încălcat

Guvernul iranian a anunţat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că şi-a încălcat obligaţiile asumate prin memorandumul de înţelegere semnat de preşedinţii celor două ţări la 17 iunie la Islamabad pentru încetarea ostilităţilor.