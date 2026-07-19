Scandal după arestarea fraților Tate la Miami. Avocatul lor acuză o „lovitură politică”

Foto: Agerpres / Foto ilustrativ cu frații Tate

Joseph McBride, avocatul fraţilor Tate, a transmis după arestarea acestora la Miami, că Andrew şi Tristan Tate sunt nevinovaţi, iar acuzaţiile formulate împotriva lor au un caracter politic.

Joseph McBride, avocatul care îi reprezintă pe fraţii Tate, a declarat într-un comunicat emis după arestarea acestora, sâmbătă seara, că „lumea ştie că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi”, acuzând o „lovitură politică”

Avocatul fraților Tate: „Este o lovitură politică”

„Duşmanii lor ştiu asta cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacaţi”, a continuat McBride, descriind noile acuzaţii din Marea Britanie ca fiind o „lovitură politică”.

McBride a afirmat că noile acuzaţii au fost făcute pentru a contracara o acţiune de defăimare intentată de fraţi în Statele Unite.

Avocatul acuză Marea Britanie

„Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va analiza faptele şi odată ce Departamentul de Justiţie va face faţă acestui abuz flagrant al propriei autorităţi, Andrew şi Tristan Tate vor fi eliberaţi. America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”, a continuat avocatul McBride.

În luna mai 2025, procurorii au confirmat o listă de 21 de capete de acuzare cu care Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, se vor confrunta în cele din urmă în UK.

Frații Tate au fost arestați în Miami

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, în urma unei cereri de extrădare emise de Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați de viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de pornografie cu minori.

Arestarea a fost confirmată de Serviciul Șerifilor Federali din SUA. Potrivit The Guardian, măsura a fost dispusă la solicitarea autorităților britanice.

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Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

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