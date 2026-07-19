Planul de 25 de miliarde de euro al lui Putin pentru nemurire: Cercetări cu șobolani-cârtiță, organe imprimate și căpșune „anti-aging”

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Un program de aproximativ 25 de miliarde de euro, organe imprimate, terapii genetice și șobolani-cârtiță fac parte din planul prin care Vladimir Putin speră să prelungească durata vieții, scrie presa britanică.

Președintele rus Vladimir Putin investește masiv în cercetarea longevității și a tehnologiilor care ar putea prelungi viața umană, scrie presa britanică, care susține că liderul de la Kremlin urmărește personal dezvoltarea acestor proiecte.

Interesul lui Putin pentru acest domeniu a atras atenția încă de anul trecut când, în septembrie 2025, a fost surprins de un microfon deschis discutând despre nemurire cu președintele chinez Xi Jinping și liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Cei trei au vorbit despre posibilitatea ca biotehnologia să permită oamenilor să trăiască până la 150 de ani, iar Putin a afirmat că transplanturile repetate de organe ar putea, în viitor, să prelungească viața și chiar să facă posibilă atingerea nemuririi.

25 de miliarde de euro pentru cercetări privind longevitatea

Potrivit The Sun, Rusia a alocat aproximativ 25 de miliarde de euro pentru programe de terapie genetică, medicină regenerativă și bioprintarea de organe, în încercarea de a încetini procesul de îmbătrânire.

Inițiativa este coordonată de oameni de știință apropiați Kremlinului, printre care și Maria Voronțova, fiica cea mare a lui Putin și medic endocrinolog, implicată în programele naționale de genetică. Cercetările se desfășoară în principal la Centrul Sirius pentru Știință și Tehnologie, în apropiere de Soci, unde sunt dezvoltate terapii genetice, metode de imprimare 3D a țesuturilor și organelor umane, precum și proiecte de cultivare a organelor în porci modificați genetic pentru transplant.

Șobolani-cârtiță, organe imprimate și căpșune „anti-aging”

O altă direcție de cercetare vizează studierea unor animale cu o rezistență neobișnuită la îmbătrânire și cancer, precum șobolanii-cârtiță golași, anumite specii de balene și meduzele considerate biologic „nemuritoare”.

Cercetătorii ruși afirmă că au reușit deja să imprime 3D cartilaj uman și o glandă tiroidă de șoarece, iar obiectivul este obținerea unor organe umane funcționale pentru transplant până în 2030.

În paralel, în laboratoarele de la Sirius sunt dezvoltate și soiuri de căpșune modificate genetic, cu un conținut ridicat de quercetină, un antioxidant cercetat pentru potențialele sale efecte asupra îmbătrânirii. Guvernul rus susține că terapiile genetice și medicina regenerativă reprezintă unele dintre cele mai promițătoare direcții pentru prelungirea duratei de viață.

Putin, echipă permanentă de medici și planuri pentru prelungirea vieții

Vladimir Putin ar fi însoțit în deplasările sale de o echipă numeroasă de medici și ar beneficia permanent de asistență medicală în reședințele sale. De-a lungul timpului, au circulat numeroase speculații privind starea sa de sănătate, alimentate de aparițiile publice în care a fost surprins cu fața umflată, tremurând sau manifestând dificultăți de mișcare.

Fostul director al MI6 (serviciul britanic de informații externe), Richard Dearlove, consideră că liderul rus prezintă semne compatibile cu boala Parkinson, însă nu există dovezi medicale publice care să confirme această ipoteză. Dearlove apreciază totodată că ideea obținerii nemuririi este nerealistă și că, indiferent de progresele științifice, Putin nu poate evita limitele biologice ale organismului uman, se mai arată în sursa citată anterior.

Amintim că în mai 2026, Putin și Xi au semnat un acord pentru îmbunătățirea procesului de îmbătrânire, la câteva luni de la discuția despre nemurire.