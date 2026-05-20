Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Putin și Xi semnează un acord pentru îmbunătățirea îmbătrânirii, la câteva luni de la discuția despre nemurire
Data publicării: 20 Mai 2026

Putin și Xi semnează un acord pentru îmbunătățirea îmbătrânirii, la câteva luni de la discuția despre nemurire
Autor: Iulia Horovei

vladimir putin xi jinping china rusia Președintele rus Vladimir Putin, în vizită oficială în China. Alături, președintele chinez Xi Jinping. Sursa foto: Agerpres
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping, își extind oficial preocuparea despre nemurire printr-un acord de cooperare, semnat de cele două țări, care vizează cercetarea şi îmbunătăţirea sănătăţii şi a îmbătrânirii, la opt luni de la discuția celor doi lideri despre posibilitatea de a trăi 150 de ani.

Rusia şi China au semnat miercuri, 20 mai, un acord de cooperare pentru cercetarea şi îmbunătăţirea sănătăţii şi a îmbătrânirii, la câteva luni după ce preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său chinez, Xi Jinping, au vorbit despre posibilitatea de a trăi până la 150 de ani, relatează EFE.

În paralel cu vizita lui Putin la Beijing, Proiectul Longevităţii de la Moscova şi Asociaţia Chineză de Asistenţă şi Servicii Sociale pentru Persoanele în Vârstă au semnat un acord de colaborare valabil până în 2031, a relatat agenţia de ştiri TASS, preluată de agenţia spaniolă.

Acordul include cercetări comune, vizite reciproce ale delegaţiilor şi şederi pentru specialişti dedicaţi dezvoltării longevităţii şi a persoanelor în vârstă.

Semnarea acestui acord va oferi totodată Moscovei acces la soluţii tehnologice, practici de management şi servicii îmbunătăţite oferite persoanelor în vârstă, a declarat Anastasia Rakova, viceprimarul pentru afaceri sociale al capitalei ruse.

Plan de a atinge nemurirea?

În septembrie anul trecut, în timpul vizitei anterioare a lui Putin la Beijing, conducătorii celor două ţări au discutat despre longevitate şi chiar despre posibilitatea de a atinge nemurirea.

„Datorită dezvoltării biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate constant, iar oamenii se pot simţi din ce în ce mai tineri şi chiar pot atinge nemurirea”, i-a comentat Putin lui Xi, într-o conversaţie captată de microfoane în timp ce mergeau împreună.

La aceasta, Xi a răspuns că „previziunile indică faptul că în acest secol va fi posibil să trăieşti până la 150 de ani”.

El a adăugat că fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi, care a murit în iunie 2023, „a dezvoltat activ” acest subiect al longevităţii.

Putin, care este la puterea Federației Ruse din anul 2000, va împlini 74 de ani în octombrie, în timp ce Xi, în vârstă de 72 de ani, este preşedintele Republicii Chineze din anul 2012, notează Agerpres.

vladimir putin
imbatranire
rusia
china
xi jinping
Comentarii (1)

Troc   •   20 Mai 2026   •   16:06

Lumra arde, si babele astea se prostitueaza intru nemurire.

