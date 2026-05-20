€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Vladimir Putin și Donald Trump s-ar putea întâlni la summitul APEC
Data publicării: 20 Mai 2026

Vladimir Putin și Donald Trump s-ar putea întâlni la summitul APEC
Autor: Doinița Manic

imagine cu donald trump si vladimir putin Summitul APEC va avea loc la Shenzhen, China, în perioada 18-19 noiembrie. Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Dmitri Peskov a admis posibilitatea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump la summitul APEC.

O întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump, la summitul APEC din China, nu este exclusă, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al liderului de Kremlin, scrie Interfax.

„Teoretic, da. Teoretic, întâlnirile cu toți participanții la summit sunt posibile. Acesta este scopul acestor summit-uri”, a declarat el pentru Izvestia, răspunzând la întrebarea dacă o întâlnire între Putin și Trump la summitul din China ar putea avea loc.

Programul întâlnirilor lui Vladimir Putin la summitul APEC din China va fi întocmit ulterior, a adăugat el.

„Putin și-a confirmat disponibilitatea de a participa și de a veni (la summitul APEC). Vom vedea cine vor fi ceilalți participanți din China. Probabil va fi întocmit un program de întâlniri bilaterale”, a declarat Peskov reporterilor.

El a menționat că nu se discută despre un format trilateral.

„Summit-urile sunt organizate pentru a facilita o gamă largă de întâlniri cu participanții”, a spus el.

Summitul APEC va avea loc la Shenzhen, China, în perioada 18-19 noiembrie.

Când s-au întâlnit Putin și Trump ultima oară

Reamintim că Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în timpul unui summit în Alaska, în august anul trecut. Atunci, președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său rus Vladimir Putin cu covorul roşu.

Întâlnirea celor doi 15 august 2025 de la Anchorage a fost prima din timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după izbucnirea războiului din Ucraina.

VEZI ȘI: Detalii neștiute până acum despre summitul din Alaska. Putin l-a înfuriat atunci pe Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir putin
donald trump
rusia
sua
summitul APEC
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nou program de licență la ASE București. Nicolae Istudor, rector: Îi învățăm pe studenți să utilizeze cu folos Inteligența Artificială
Publicat acum 14 minute
SONDAJ INSCOP Nicușor Dan vs. Ilie Bolojan. Cine a pierdut și cine a câștigat din criză
Publicat acum 29 minute
O nouă specie de meduză, extrem de veninoasă, descoperită într-o populară destinație de vacanță. Înoată după pradă și ucide oameni
Publicat acum 45 minute
Complexul Educațional Laude-Reut, Ceremonia de absolvire a celei de-a XVII-a generații a cursului de Diplomație și Relații Internaționale
Publicat acum 45 minute
Formula de guvern care va trece de votul Parlamentului. Bogdan Chirieac: Aici e prima șansă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Horoscop 20 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Dom de căldură peste Europa. Temperaturile cresc cu 15 grade mai mult peste normalul lunii mai
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close