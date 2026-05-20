Vladimir Putin și Donald Trump s-ar putea întâlni la summitul APEC

O întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump, la summitul APEC din China, nu este exclusă, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al liderului de Kremlin, scrie Interfax.

„Teoretic, da. Teoretic, întâlnirile cu toți participanții la summit sunt posibile. Acesta este scopul acestor summit-uri”, a declarat el pentru Izvestia, răspunzând la întrebarea dacă o întâlnire între Putin și Trump la summitul din China ar putea avea loc.

Programul întâlnirilor lui Vladimir Putin la summitul APEC din China va fi întocmit ulterior, a adăugat el.

„Putin și-a confirmat disponibilitatea de a participa și de a veni (la summitul APEC). Vom vedea cine vor fi ceilalți participanți din China. Probabil va fi întocmit un program de întâlniri bilaterale”, a declarat Peskov reporterilor.

El a menționat că nu se discută despre un format trilateral.

„Summit-urile sunt organizate pentru a facilita o gamă largă de întâlniri cu participanții”, a spus el.

Summitul APEC va avea loc la Shenzhen, China, în perioada 18-19 noiembrie.

Când s-au întâlnit Putin și Trump ultima oară

Reamintim că Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în timpul unui summit în Alaska, în august anul trecut. Atunci, președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său rus Vladimir Putin cu covorul roşu.

Întâlnirea celor doi 15 august 2025 de la Anchorage a fost prima din timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după izbucnirea războiului din Ucraina.

