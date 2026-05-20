Data publicării: 20 Mai 2026

Complexul Educațional Laude-Reut, Ceremonia de absolvire a celei de-a XVII-a generații a cursului de Diplomație și Relații Internaționale
Autor: Crişan Andreescu

Ceremonia de absolvire a celei de-a XVII-a generații a cursului de Diplomație și Relații Internaționale din cadrul Complexul Educațional Laude-Reut s-a desfășurat în Sală Gafencu a Ministerul Afacerilor Externe.

În data de 19 mai 2026, în prestigioasa Sală Gafencu a Ministerul Afacerilor Externe al României, a avut loc ceremonia de absolvire a celei de-a XVII-a generații a cursului de Diplomație și Relații Internaționale din cadrul Complexul Educațional Laude-Reut, singurul program preuniversitar din România dedicat studiului diplomației, relațiilor internaționale și afacerilor globale. Evenimentul a reprezentat un moment de referință dedicat excelenței academice, dialogului internațional și formării noii generații de lideri, într-un cadru care reflectă parteneriatul solid dintre educație și mediul diplomatic instituțional.

Într-un cadru solemn și inspirațional, 84 de liceeni au fost celebrați pentru finalizarea unui parcurs educațional complex și interdisciplinar, construit în jurul valorilor diplomației, cooperării internaționale, responsabilității civice și leadershipului.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența unor înalți oficiali ai statului român, ambasadori și diplomați, reafirmând parteneriatul solid dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Complexul Educațional Laude-Reut în susținerea educației de excelență și a formării noii generații de tineri implicați activ în viața internațională și în promovarea valorilor dialogului și cooperării globale.

Ceremonia a fost moderată de Diana Năsulea, profesor de diplomație și relații internaționale în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut.

Au susținut alocuțiuni:

Clara-Alexandra Volintiru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, care a transmis mesajul de susținere al Ministerului Afacerilor Externe pentru inițiativele educaționale dedicate diplomației și relațiilor internaționale; 
Tova Ben-Nun Cherbis, Președinte și Fondator al Complexului Educațional Laude-Reut, care a subliniat importanța educației ca instrument de formare a unor tineri responsabili, implicați și conectați la realitățile internaționale contemporane;

Excelența Sa, Dr. Lior Ben-Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, care a evidențiat rolul educației și al dialogului intercultural în construirea unor punți durabile între comunități și generații;

Excelența Sa, Emil Hurezeanu, fost Ministru al Afacerilor Externe al României, membru al Laude-Reut Board of Trustees, mentor și coordonator al clubului de diplomație „Diplomacy 360” din cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, care a vorbit despre responsabilitatea tinerei generații de a înțelege și susține valorile diplomației și ale democrației europene; 
Diana Năsulea, profesor de diplomație și relații internaționale în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, care a evidențiat parcursul educațional și implicarea elevilor în proiectele academice și de simulare diplomatică desfășurate în cadrul școlii.

Un moment special al evenimentului a fost reprezentat de intervențiile elevilor implicați în proiectele de diplomație și leadership internațional ale școlii:

Alexandra Mazilu, elevă în clasa a X-a și câștigătoarea Premiului I la Concursul de Public Speaking din cadrul Conferinței Internaționale de Diplomație și Afaceri Globale „2Day Ambassador” 2026, unde a reprezentat Statele Unite ale Americii; 
Matei Calotă, elev în clasa a XI-a și Secretar General al Conferinței LaudeMUN;
Sofia Radu, elevă în clasa a X-a și Vicepreședinte al Adunării Generale a Conferinței LaudeMUN.

Aceștia au prezentat experiențele și competențele dezvoltate în cadrul programelor educaționale dedicate diplomației, negocierii, dezbaterii și leadershipului internațional.

În continuarea ceremoniei, elevii au recreat o simulare de Parlament European având ca temă „Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția minorilor pe platformele de social media”, exercițiu academic care a demonstrat nivelul ridicat de pregătire, gândire critică și capacitate argumentativă al participanților.

Momentul central al evenimentului a fost ceremonia de înmânare a diplomelor, coordonată de Dan Șandru, Director de Studii al Complexului Educațional Laude-Reut, alături de Tova Ben-Nun Cherbis, Clara-Alexandra Volintiru și Excelența Sa, Emil Hurezeanu, care au felicitat absolvenții pentru performanțele academice, implicarea lor în proiectele de diplomație și leadership și pentru parcursul educațional construit în spiritul dialogului, excelenței și cooperării internaționale.

De 17 ani, cursul de Diplomație și Relații Internaționale al Complexul Educațional Laude-Reut reprezintă una dintre direcțiile definitorii ale instituției, oferind elevilor oportunitatea de a înțelege mecanismele diplomației contemporane, ale relațiilor internaționale și ale cooperării globale. De-a lungul timpului, sute de absolvenți ai programului au ales cariere și parcursuri academice în domenii precum diplomația, dreptul, afacerile europene, economia, comunicarea și relațiile internaționale.

Ceremonia a celebrat nu doar finalizarea unui parcurs academic, ci și formarea unei generații de tineri pregătiți să contribuie activ, responsabil și profesionist la societatea viitorului, purtând mai departe valorile dialogului, excelenței și cooperării internaționale promovate de Complexul Educațional Laude-Reut.

