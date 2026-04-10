Viorica Dăncilă, la Academia da Vinci: România nu există în plan extern. Trebuia să transformăm criza într-o oportunitate

„Noi nu existăm în plan extern. În afară de a implementa măsurile care vin de la Uniunea Europeană, nu existăm – și spun asta cu responsabilitate”, a declarat Viorica Dăncilă, subliniind lipsa unei voci reale a României pe scena internațională.

În același timp, Lavinia Șandru a adus în discuție realitatea economică dură din interiorul țării. „Românii sunt plătiți, în unele zone, cu aproximativ 3 euro pe oră, în timp ce media în Uniunea Europeană ajunge la 35 de euro pe oră. Este o diferență uriașă, care explică de ce atât oamenii, cât și companiile românești se luptă zilnic să reziste”, a spus Lavinia Șandru.

„Trebuia să transformăm situația dificilă în care ne aflăm într-o oportunitate”, a punctat Viorica Dăncilă, explicând că România ar trebui să-și regândească strategia externă prin parteneriate concrete cu statele care au demonstrat respect și deschidere.

În acest context, fostul premier a indicat și o direcție clară. „Aș lua legătura cu toate țările care au arătat prietenie și respect față de România și aș transforma aceste relații în proiecte concrete. China este o mare putere economică și ar putea aduce un plus pentru România. Tot mai multe state caută cooperare economică cu China. Noi de ce să nu avem?”, a întrebat retoric Dăncilă, referindu-se la potențialul relației cu China.

Fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, și jurnalista Lavinia Șandru au oferit un dialog direct, sincer și plin de substanță într-o ediție a emisiunii „Pisica Albă – Pisica Neagră”, difuzată pe canalul TV al Academiei Da Vinci – un proiect educațional dedicat tinerilor care învață să comunice clar, curajos și fără rețineri, alături de unii dintre cei mai buni comunicatori din România.

Emisiunea Laviniei Șandru devine astfel nu doar un spațiu de dialog, ci și o lecție practică pentru tinerii din Academia Da Vinci – locul în care aceștia învață să vorbească liber, argumentat și cu încredere, într-o societate care are nevoie, mai mult ca oricând, de voci curajoase și de idei asumate.