€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Vreme schimbătoare în România, 24 mai. Cod galben în sud-vestul țării, vânt puternic în est și temperaturi de vară în vest
Data publicării: 24 Mai 2026

Vreme schimbătoare în România, 24 mai. Cod galben în sud-vestul țării, vânt puternic în est și temperaturi de vară în vest
Autor: Loredana Iriciuc

ploi vreme cod anm prognoza Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Duminica aduce o vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării, cu ploi care apar mai ales în a doua parte a zilei în sud, sud-vest și în zonele montane. În același timp, în estul României vântul rămâne activ și poate crea disconfort pe parcursul zilei. Temperaturile urcă până la valori de vară, cu maxime cuprinse între 21 și 28 de grade, în funcție de regiune.

În depresiunile din estul Transilvaniei, aerul rămâne mai răcoros, cu aproximativ 21 până la 22 de grade, în timp ce în vestul și nord-vestul țării se simte deja o atmosferă caldă, cu maxime ce ajung până la 28 de grade.

CITEȘTE ȘI: Temperaturile „excepțional de ridicate” lovesc Europa în acest weekend. Sunt ele „noua normalitate”?

Dobrogea și Bărăgan, vreme mai bună după o posibilă ploaie scurtă

În Dobrogea, dimineața poate aduce o ploaie rapidă și trecătoare, dar pe parcursul zilei cerul se degajează treptat. După-amiaza se anunță mai plăcută, cu perioade însorite. Vântul rămâne activ, iar temperaturile urcă până la 26 de grade.

În Bărăgan și sudul Moldovei, atmosfera devine mai prietenoasă după primele ore ale zilei. Soarele domină cerul în intervalul amiezii, dar vântul continuă să bată cu intensificări care pot ajunge la 50 km/h. Maximele se opresc tot în jurul valorii de 26 de grade.

Moldova și Bucovina, zi stabilă dar cu vânt persistent

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea rămâne în general frumoasă, cu cer variabil și puține șanse de ploaie.

Totuși, vântul nu se liniștește complet și poate crea o senzație de aer mai rece decât arată termometrele. Temperaturile maxime ajung la 23 până la 24 de grade.

Nordul Transilvaniei și Maramureș, temperaturi ridicate și soare generos

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua aduce o vreme plăcută, cu mult soare și puține înnorări. Nu sunt semne importante de precipitații, iar atmosfera rămâne stabilă pe tot parcursul zilei.

Valorile termice urcă semnificativ, iar în Maramureș se pot atinge 27 până la 28 de grade.

Vestul țării și Transilvania, cald și plăcut cu ploi izolate la munte

În vestul României, vremea este în general bună, cu cer variabil și temperaturi ridicate. În Banat, în special în zona de sud și la munte, pot apărea averse scurte și mai intense, însoțite de descărcări electrice.

În restul regiunii, soarele domină ziua, iar maximele ajung până la 28 de grade.

În Transilvania, atmosfera rămâne stabilă în majoritatea zonelor, cu puțini nori și temperaturi de până la 26 de grade în vestul provinciei. La munte, apar doar ploi izolate și de scurtă durată, iar vântul se intensifică pe creste.

Oltenia, instabilitate accentuată și ploi torențiale după-amiaza

În Oltenia, ziua de duminică aduce o vreme instabilă. După-amiaza se dezvoltă averse însoțite de descărcări electrice, cu cantități de apă care pot depăși 25 l/mp.

Local pot apărea grindină și intensificări ale vântului în timpul ploilor. Între episoadele de instabilitate, se mai arată și soarele, iar temperaturile ajung la 25 până la 26 de grade.

Sudul țării și București, vreme schimbătoare cu ploi după prânz

În sudul României, ziua începe cu perioade însorite, însă după orele prânzului norii se adună rapid și apar reprize de ploaie. Atmosfera rămâne schimbătoare, cu alternanțe între soare și nori, iar temperaturile se opresc în jur de 25 de grade.

În București, duminica aduce o vreme variabilă. Dimineața este mai stabilă, cu soare, dar spre după-amiază cresc șansele de ploaie. Maxima zilei ajunge la 26 de grade, iar noaptea se răcorește până la aproximativ 14 grade, cu cer mai senin.

La munte, instabilitate și avertizări de vreme severă

În zona montană, norii se înmulțesc și aduc averse în special în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Ploile pot fi însemnate cantitativ, depășind local 25 l/mp, iar pe alocuri este posibil să apară grindină.

Vântul se intensifică pe creste, accentuând senzația de vreme rece.

Cod galben de fenomene periculoase în sud-vestul țării

Meteorologii au emis mai multe avertizări de tip cod galben pentru intervale scurte de timp, vizând județe din sudul și sud-vestul României.

În județele Olt și Dolj sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 45 până la 55 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1 până la 2 cm.

Fenomenele sunt de scurtă durată, dar pot afecta local mai multe comunități din zona Caracal, Balș, Corabia, Dăbuleni, Bechet și localitățile din jur.

Un alt cod galben vizează județe din Argeș, Teleorman și Dâmbovița, unde sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și grindină de aproximativ 1 cm. Și în aceste zone, episoadele de instabilitate sunt rapide, dar pot aduce cantități importante de apă într un interval scurt.

Meteorologii atrag atenția că aceste fenomene pot apărea brusc, în special în timpul nopții și al dimineții, și pot genera local inundații de scurtă durată și condiții dificile de circulație.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meteo
vreme
cod galben
meteorolog
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Datoriile, cea mai grea temă financiară de discutat pentru români
Publicat acum 21 minute
A făcut „lucrul corect” și a fost răsplătit. Povestea bărbatului care a returnat un bilet câștigător găsit într-o benzinărie și apoi a dat lovitura la loto
Publicat acum 1 ora si 0 minute
25 mai, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Phoenix Media activează panourile digitale pentru o cauză națională
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cele 9 filme „în vogă” de la Cannes care pot ajunge la Oscar. Fjord al lui Cristian Mungiu, cap de afiș
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Bilanţ Noaptea Muzeelor 2026. Mii de vizitatori au mers la muzeele din Bucureşti
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 4 ore si 54 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Horoscop 24 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 46 minute
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme D'or, a împărțit criticii în două tabere: A stârnit aplauze, scandal și acuzații / VIDEO
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Update: Anunţul lui Marco Rubio/ Deschiderea completă a strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei americane, în draftul de acord dintre SUA şi Iran
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close