Vreme schimbătoare în România, 24 mai. Cod galben în sud-vestul țării, vânt puternic în est și temperaturi de vară în vest

În depresiunile din estul Transilvaniei, aerul rămâne mai răcoros, cu aproximativ 21 până la 22 de grade, în timp ce în vestul și nord-vestul țării se simte deja o atmosferă caldă, cu maxime ce ajung până la 28 de grade.

Dobrogea și Bărăgan, vreme mai bună după o posibilă ploaie scurtă

În Dobrogea, dimineața poate aduce o ploaie rapidă și trecătoare, dar pe parcursul zilei cerul se degajează treptat. După-amiaza se anunță mai plăcută, cu perioade însorite. Vântul rămâne activ, iar temperaturile urcă până la 26 de grade.

În Bărăgan și sudul Moldovei, atmosfera devine mai prietenoasă după primele ore ale zilei. Soarele domină cerul în intervalul amiezii, dar vântul continuă să bată cu intensificări care pot ajunge la 50 km/h. Maximele se opresc tot în jurul valorii de 26 de grade.

Moldova și Bucovina, zi stabilă dar cu vânt persistent

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea rămâne în general frumoasă, cu cer variabil și puține șanse de ploaie.

Totuși, vântul nu se liniștește complet și poate crea o senzație de aer mai rece decât arată termometrele. Temperaturile maxime ajung la 23 până la 24 de grade.

Nordul Transilvaniei și Maramureș, temperaturi ridicate și soare generos

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua aduce o vreme plăcută, cu mult soare și puține înnorări. Nu sunt semne importante de precipitații, iar atmosfera rămâne stabilă pe tot parcursul zilei.

Valorile termice urcă semnificativ, iar în Maramureș se pot atinge 27 până la 28 de grade.

Vestul țării și Transilvania, cald și plăcut cu ploi izolate la munte

În vestul României, vremea este în general bună, cu cer variabil și temperaturi ridicate. În Banat, în special în zona de sud și la munte, pot apărea averse scurte și mai intense, însoțite de descărcări electrice.

În restul regiunii, soarele domină ziua, iar maximele ajung până la 28 de grade.

În Transilvania, atmosfera rămâne stabilă în majoritatea zonelor, cu puțini nori și temperaturi de până la 26 de grade în vestul provinciei. La munte, apar doar ploi izolate și de scurtă durată, iar vântul se intensifică pe creste.

Oltenia, instabilitate accentuată și ploi torențiale după-amiaza

În Oltenia, ziua de duminică aduce o vreme instabilă. După-amiaza se dezvoltă averse însoțite de descărcări electrice, cu cantități de apă care pot depăși 25 l/mp.

Local pot apărea grindină și intensificări ale vântului în timpul ploilor. Între episoadele de instabilitate, se mai arată și soarele, iar temperaturile ajung la 25 până la 26 de grade.

Sudul țării și București, vreme schimbătoare cu ploi după prânz

În sudul României, ziua începe cu perioade însorite, însă după orele prânzului norii se adună rapid și apar reprize de ploaie. Atmosfera rămâne schimbătoare, cu alternanțe între soare și nori, iar temperaturile se opresc în jur de 25 de grade.

În București, duminica aduce o vreme variabilă. Dimineața este mai stabilă, cu soare, dar spre după-amiază cresc șansele de ploaie. Maxima zilei ajunge la 26 de grade, iar noaptea se răcorește până la aproximativ 14 grade, cu cer mai senin.

La munte, instabilitate și avertizări de vreme severă

În zona montană, norii se înmulțesc și aduc averse în special în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Ploile pot fi însemnate cantitativ, depășind local 25 l/mp, iar pe alocuri este posibil să apară grindină.

Vântul se intensifică pe creste, accentuând senzația de vreme rece.

Cod galben de fenomene periculoase în sud-vestul țării

Meteorologii au emis mai multe avertizări de tip cod galben pentru intervale scurte de timp, vizând județe din sudul și sud-vestul României.

În județele Olt și Dolj sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 45 până la 55 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1 până la 2 cm.

Fenomenele sunt de scurtă durată, dar pot afecta local mai multe comunități din zona Caracal, Balș, Corabia, Dăbuleni, Bechet și localitățile din jur.

Un alt cod galben vizează județe din Argeș, Teleorman și Dâmbovița, unde sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și grindină de aproximativ 1 cm. Și în aceste zone, episoadele de instabilitate sunt rapide, dar pot aduce cantități importante de apă într un interval scurt.

Meteorologii atrag atenția că aceste fenomene pot apărea brusc, în special în timpul nopții și al dimineții, și pot genera local inundații de scurtă durată și condiții dificile de circulație.