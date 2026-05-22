Temperaturile „excepțional de ridicate” lovesc Europa în acest weekend. Sunt ele „noua normalitate”?

O mare parte a Europei se pregătește pentru un episod de căldură intensă, în timp ce specialiștii spun că temperaturile ridicate din primăvară devin „noua normalitate”, notează Euronews.

Spania se confruntă cu valori de vară în plină primăvară

Agenția meteorologică națională din Spania, AMET, anunță că Peninsula Iberică va traversa o perioadă de „temperaturi excepțional de ridicate pentru această perioadă a anului”, în timpul sărbătorii de Rusalii.

Sunt prognozate temperaturi maxime de 34°C în principalele văi, în timp ce în văile Guadiana și Guadalquivir valorile vor urca până la 38°C.

Pe platforma X, AMET a transmis că pe coasta Cantabrică se vor înregistra până la 30°C, iar în zonele interioare temperaturile pot ajunge la 34°C. Noaptea tropicală, definită prin temperaturi care nu scad sub 20°C, va afecta văile Guadiana, Guadalquivir, Tagus, Ebro și partea inferioară a văii Duero.

Deși nu sunt încă îndeplinite condițiile pentru un val de căldură oficial, meteorologii subliniază că valorile diurne și nocturne sunt specifice verii, nu finalului de mai.

Regatul Unit se îndreaptă spre recorduri de temperatură

În Marea Britanie, Met Office anunță o creștere constantă a temperaturilor pe parcursul weekendului, mai ales în sudul Angliei, unde se pot atinge 30°C sâmbătă și 32°C duminică.

Vârful este așteptat luni, când sudul Angliei și regiunile Midlands ar putea ajunge la 33°C, o valoare neobișnuit de ridicată pentru această perioadă.

„Este posibil ca recordurile de temperatură pentru luna mai și pentru primăvară în Regatul Unit să fie depășite în timpul weekendului prelungit, cu valori care vor trece de recordul actual de 32,8°C”, a declarat Steve Kocher de la Met Office. „Pe lângă căldură, în mare parte din Regatul Unit va fi vreme uscată și însorită”.

Germania, Franța, Italia și Portugalia, afectate de temperaturi ridicate

În Germania, meteorologii se așteaptă la temperaturi de până la 30°C pe parcursul weekendului, cu vârful în ziua de Whit Monday.

„Sunt așteptate maxime generalizate de 22-28°C”, a spus expertul meteorologic Dominik Jung. „În zona Rinului Superior, în regiunea Rin-Main și în unele zone spre Brandenburg sunt posibile valori de până la 31°C”.

La Paris, prognoza Met Office indică maxime de 33°C în acest weekend, cu menținerea temperaturilor ridicate și la începutul săptămânii viitoare. Roma va avea o medie ușor mai scăzută, de 31°C, iar la Lisabona temperaturile vor fi de 31°C vineri, apoi 28°C sâmbătă și 27°C duminică.

Sunt temperaturile ridicate din primăvară „noua normalitate”?

Modelele climatice estimează că valurile de căldură din luna iunie în Europa sunt de aproximativ 10 ori mai probabile astăzi decât în condițiile de dinainte de industrializare, iar aceeași tendință devine vizibilă și pentru luna mai.

„Germania este un exemplu util: o zi de 30°C în jurul Rusaliilor, considerată cândva o raritate, a trecut de la un fenomen rar în anii 1980 la ceva ce țara experimentează acum în mod regulat”, spune Ionna Vergini, fondatoarea serviciului de prognoză meteo global WFY24, pentru Euronews Earth. „Un astfel de schimb în distribuția de bază este ceea ce înseamnă cu adevărat «noua normalitate». Nu vorbim despre un singur eveniment extrem, ci despre deplasarea curbei temperaturilor”.

Vergini avertizează că infrastructura, agricultura și sistemele de sănătate publică sunt încă „calibrate pe calendarul vechi”, ceea ce înseamnă că statele nu sunt pregătite pentru temperaturi ridicate atât de devreme în an.

„O zi cu 38°C în sudul Spaniei la mijlocul lunii mai lovește o țară în care sistemele de turism, energie și spitale nu sunt încă în regim de vară”. Bazinul mediteranean, format din Italia, Grecia, Portugalia, Spania și sudul Franței, rămâne epicentrul acestei probleme. Anul trecut, aceste țări au fost afectate de valuri de căldură, secetă și incendii de vegetație care au devastat continentul.

Totuși, episoadele tot mai frecvente de căldură extremă afectează și țările de obicei mai reci, ale căror locuințe, rețele de transport și spitale nu au fost proiectate pentru astfel de temperaturi.

„O după-amiază de 32°C în Helsinki provoacă mai multe perturbări decât o după-amiază de 40°C în Sevilla”, spune Vergini.

„Regatul Unit urmează același tipar. Temperaturile de peste 30°C în luna mai sunt mult peste valorile istorice pentru această perioadă a primăverii, iar infrastructura clădirilor și rețeaua feroviară încă întâmpină dificultăți de fiecare dată când se întâmplă acest lucru”.

Un raport major publicat pe 20 mai de Comitetul pentru Schimbări Climatice din Regatul Unit avertizează că aerul condiționat va deveni în curând „inevitabil” pentru a proteja mulți cetățeni de căldura insuportabilă a verilor, în special în căminele de îngrijire, spitale și școli.

Cum se pregătește Europa pentru valuri de căldură tot mai intense?

Temperaturile extreme din Europa devin tot mai greu de ignorat, iar unii experți descriu căldura intensă drept „cel mai mortal pericol de mediu” al vremurilor noastre.

Cercetători de la Imperial College London și London School of Hygiene & Tropical Medicine au analizat 854 de orașe europene și au descoperit că schimbările climatice au fost responsabile pentru 68% dintre cele aproximativ 24.400 de decese cauzate de căldură estimate în vara trecută, după ce au crescut temperaturile cu până la 3,6°C.

Activitățile umane reprezintă principalul motor al încălzirii globale, în special arderea combustibililor fosili precum cărbunele, petrolul și gazele naturale.

Țările cele mai afectate de valurile de căldură

Cele mai lovite state de un singur val de căldură au fost România, Bulgaria, Grecia și Cipru, unde, în perioada 21–27 iulie, au fost estimate aproximativ 950 de decese cauzate de temperaturile extreme, cu valori cu până la 6°C peste media obișnuită.

Aceasta înseamnă aproximativ 11 decese zilnice la un milion de locuitori.

Căldura extremă și riscul crescut de inundații

Odată cu creșterea temperaturilor, crește și riscul de inundații. Pentru fiecare creștere cu 1°C a temperaturii aerului, atmosfera poate reține cu aproximativ 7% mai multă umiditate, ceea ce duce la ploi mai intense și mai abundente.

Valurile de căldură mortale din ultimii ani au intensificat discuțiile despre modul în care Europa poate gestiona mai eficient schimbările climatice și efectele acestora.

„Țările care vor face față cel mai bine în următorul deceniu nu sunt cele cu cei mai mulți bani, ci cele care tratează căldura ca pe o urgență de sănătate publică, nu ca pe o simplă știre meteo”, argumentează Vergini. „Atena, Barcelona și Sevilla au făcut pași în această direcție. Majoritatea Europei încă nu a început”.