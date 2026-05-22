Scandal în Centrul Vechi: Motocicliști români s-au bătut cu ucraineni veniți la concertul lui Max Korzh
Data publicării: 22 Mai 2026

Scandal în Centrul Vechi: Motocicliști români s-au bătut cu ucraineni veniți la concertul lui Max Korzh
Autor: Elena Aurel

politia_91612800 Foto: Agerpres
Un conflict a izbucnit în Centrul Vechi din București între două grupuri de români și ucraineni. Unii dintre ei veniseră în Capitală pentru concertul artistului bielorus Max Korzh. În urma altercației, un cetățean ucrainean a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Victima a fost dusă la Spitalul Universitar, iar ceilalți au fost conduși la Secția 27 Poliție pentru audieri.

Un conflict a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în Centrul Vechi al Bucureştiului, între mai mulţi cetăţeni români şi ucraineni veniţi în România pentru concertul rapperului belarus Max Korzh, programat sâmbătă pe Arena Naţională.

Potrivit Poliţiei Capitalei, incidentul a fost semnalat în jurul orei 03:00 de către jandarmii aflaţi în zonă.

"Astăzi, 22 mai 2026, în jurul orei 03:00, Secţia 27 Poliţie a fost sesizată de jandarmii din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti cu privire la un conflict între mai multe persoane pe o stradă din Sectorul 3. La faţa locului s-au deplasat jandarmi, care au constatat că două grupuri de persoane se împingeau şi se agresau reciproc. În urma intervenţiei prompte, conflictul a fost aplanat, prevenind escaladarea violenţei. Din cercetări s-a stabilit că în incident au fost implicate mai multe persoane, atât cetăţeni străini (cu vârste cuprinse între 17 şi 51 de ani) cât şi cetăţeni români (cu vârste cuprinse între 33 şi 52 de ani)", a transmis vineri Poliţia Capitalei.

Potrivit unor oficiali din Poliţie, cetăţenii străini implicaţi în altercaţie sunt ucraineni care au venit în România pentru concertul lui Max Korzh. În urma conflictului, un cetăţean străin în vârstă de 51 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat la spital.

„Cetăţenii ucraineni sunt fani veniţi în România pentru concertul cântăreţului bielorus Max Korzh, de sâmbătă, de pe Arena Naţională, iar românii sunt membri ai grupului de motociclişti Gremium”, au precizat sursele citate.

Intervenția Jandarmeriei în Centrul Vechi

De asemenea, Jandarmeria Română a transmis vineri un comunicat de presă în legătură cu altercaţia din Centrul Vechi al Bucureştiului.

"În această dimineaţă, în jurul orei 02:45, jandarmii au intervenit în zona unui club din Centrul Vechi, unde a izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane. La sosirea echipajelor, au fost identificate persoanele implicate şi s-a procedat la restabilirea ordinii publice. Întrucât persoanele implicate nu s-au conformat somaţiilor legale adresate de jandarmi, a fost necesară folosirea mijloacelor din dotare pentru imobilizarea şi încătuşarea uneia dintre acestea. Totodată, la faţa locului a fost solicitat un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale unui bărbat, care, ulterior a fost transportat la spital", menţionează Jandarmeria.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Peste 40.000 de oameni din Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Polonia sunt aşteptaţi să vină la Bucureşti pentru a participa sâmbătă, pe Arena Naţională, la concertul lui Max Korzh, un rapper anti-sistem din Belarus.

Autorităţile române au luat măsuri sporite de securitate în jurul Arenei Naţionale, urmând să fie efectuate controale pirotehnice şi antiteroriste ale autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea obiectelor interzise pe stadion, potrivit Agerpres. 

