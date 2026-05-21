Mihaela Bilic: Sistemul imunitar se întărește din mâini nespălate și praf. Prea multă igienă ne face bolnăvicioși
Data publicării: 21 Mai 2026

Mihaela Bilic: Sistemul imunitar se întărește din mâini nespălate și praf. Prea multă igienă ne face bolnăvicioși
Autor: Doinița Manic

imagine cu maini murdare Mihaela Bilic recomandă călătoriile în țări mai puțin dezvoltate și igienizate. Foto: Pixabay
Nutriționistul Mihaela Bilic susține că imunitatea are de câștigat când ne desfășurăm viața mai puțin igienic.

Nutriționistul Mihaela Bilic susține că imunitatea are de câștigat atunci când ne desfășurăm viața mai puțin igienic. Potrivit acesteia, prea multă igienă ne fragilizează, ne face să devenim intoleranți, alergici și bolnăvicioși.

"Cum ne creștem imunitatea? Călătorind în țări mai puțin “civilizate”. Toată lumea a auzit de microbiom, chiar dacă puțini sunt cei care știu ce înseamnă. De fapt știința nici contează în acest domeniu, medicina a acceptat importanța și complexitatea bacteriilor vii din intestin abia în ultimii 10 ani.

Ce e important de conștientizat? Că în organismul nostru locuiesc populații microbiene care trebuie îngrijite, pe ele se bazează rezistența organismului la boli, toxine și agenți patogeni. Realizați că e nevoie să hrănim zilnic 2 kg de bacterii? Și nu doar să le hrănim, ci să le înmulțim, să le cultivăm și eventual să le înlocuim pe cele care au murit! 
De unde provin bacteriile benefice din intestin? În primul rând din mâncarea pe care o consumăm… cu condiția ca mâncarea să fie vie, fermentată, fără conservanți. Bacterii primim și din mediul înconjurător, din orice contact cu persoane și obiecte… cu condiția să nu fie totul steril și dezinfectat, ca la spital.

Mihaela Bilic: Prea multă igienă ne fragilizează

Paradoxul este că imunitatea are de câștigat când ne desfășurăm viața mai puțin igienic, cosmetizat și controlat.
Sistemul imunitar se dezvoltă și se întărește din mâini nespălate, praf, contactul cu animalele și cu pământul de la țară, cu porcul și vaca din grajd.

Măsurile de igienă au fost inventate pentru siguranța noastră, dar rezultatul a fost fix pe dos: prea multă igienă ne fragilizează, devenim intoleranți, alergici și bolnăvicioși.

"Cea mai neobișnuită recomandare pentru creșterea imunității"

Știți care este cea mai neobișnuită recomandare pentru creșterea imunității? Călătoriile în țări mai puțin dezvoltate și igienizate! Mergeți în India, în Asia și în Africa, mâncați produse gătite în stradă, interacționați cu populația locală. În felul ăsta facem schimb de bacterii și virusuri, ne îmbogățim microbiota și repopulăm intestinul cu microorganisme benefice.

E adevărat, din fructe și legume nespălate riscăm să facem o toxiinfecție alimentară, dar sigur vom ieși mai puternici și mai rezistenți din experiența asta", a scris Mihaela Bilic pe pagina ei de Facebook.

mihaela bilic
imunitate
