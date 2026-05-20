DCNews Stiri Revoltător: În cazul elevului înjunghiat de 5 ori la școală, exista istoric de hărțuire. O spune chiar prefectul!
Data publicării: 20 Mai 2026

Revoltător: În cazul elevului înjunghiat de 5 ori la școală, exista istoric de hărțuire. O spune chiar prefectul!
Autor: Tiberiu Vasile

cutit crima injughiere Imagine cu un cuțit. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
Un elev de 12 ani a fost înjunghiat de un coleg chiar în sala de clasă a unei școli din comuna Vinga, județul Arad, într-un incident care scoate la iveală un istoric de hărțuire și semnale ignorate.

Prefectul judeţului Arad, Mihai Paşca a declarat, miercuri, că în urma primelor cercetări în cazul elevului înjunghiat de cinci ori de un coleg de clasă, chiar în sala de cursuri, a existat un istoric de hărţuire şi inclusiv rapoarte de comportament agresiv, dar care "nu au produs efecte", în timp ce unii colegi ştiau de cuţitul adus de agresor de acasă şi nu au spus nimic.

Prefectul a făcut declaraţii despre acest incident produs în 8 mai, în şcoala din Vinga, după ce instituţiile implicate în cercetări au tras primele concluzii.

Un eveniment "deosebit de grav şi şocant"

Mihai Paşca a spus că că evenimentul a fost "deosebit de grav şi şocant", cu atât mai mult cu cât s-a produs într-o sală de clasă, "acolo unde fiecare părinte ar trebui să îşi ştie copilul în deplină siguranţă".

El a precizat că Prefectura verifică dacă instituţiile şi-au făcut datoria pentru a preveni atacul şi ce măsuri sunt luate pentru a se reduce riscul unor evenimente similare.

Paşca a declarat că introducerea cuţitului în şcoală a fost observată de colegii de clasă, dar aceştia nu au anunţat cadrele didactice.

"De asemenea, ce am observat, din cercetările care s-au făcut până în acest moment, între copii a existat un istoric de hărţuire în care agresorul fusese victimă, un istoric care putea fi mai bine gestionat. Au existat şi raportări de abateri privitoare la copilul care a fost agresat, dar ele nu au produs efecte. Raportul întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean constată aceste deficienţe", a spus prefectul.

El a anunţat că poliţiştii au luat măsuri în localitatea Vinga, în special în zona şcolii, "pentru ca să preîntâmpine orice alte incidente suplimentare care ar putea să apară fie între copii - în condiţiile în care ambii elevi implicaţi au fraţi în şcoală - fie în comunitate - în condiţiile în care nu de puţine ori, în urma unor astfel de incidente, familiile celor implicaţi pot căuta să îşi facă dreptate".

Elevul agresor a fost internat iniţial într-un centru de urgenţă, apoi a fost plasat în grija familiei

Mihai Paşca a spus că elevul agresor a fost internat iniţial într-un centru de urgenţă, apoi a fost plasat în grija familiei, dar "sub măsura supravegherii specializate", urmând a fi verificat săptămânal de către personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

Elevul atacat, a precizat prefectul, a fost externat, dar este în recuperare. El a beneficiat de consiliere specializată.

"Doreşte să se întoarcă la şcoală, starea lui, inclusiv psihică, este una favorabilă şi sperăm ca sechelele să fie cât mai mici", a mai spus Paşca, care a adăugat că va urmări personal ce măsuri se vor lua în acest caz.

În 8 mai, un elev în vârstă de 12 ani, de la Liceul Tehnologic din comuna Vinga, a fost înjunghiat de un coleg, în timpul unei pauze, fiind dus la spital cu elicopterul SMURD.

Agresorul este coleg de clasă şi are tot 12 ani, ambii fiind în clasa a V-a. Ei s-au certat în pauză, iar unul l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuţit. Cadrele didactice au sunat imediat la 112 pentru a solicita ambulanţă.

Minorul a fost înjunghiat cu un cuţit de bucătărie

Minorul a fost înjunghiat cu un cuţit de bucătărie în spate şi în mână şi a fost dus cu elicopterul SMURD direct la Spitalul de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara.

Ulterior, reprezentanţii spitalului au declarat că băiatul a fost operat în ziua atacului.

"Echipa de medici care a intervenit a constatat că cel puţin una dintre răni a fost la limită în a-i pune viaţa în pericol", a spus purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Iulia Bagiu.

Conform acesteia, una dintre rănile provocate de cuţit aproape a atins inima băiatului.

Copilul a suferit un pneumotorax, pentru că lama cuţitului i-a atins şi un plămân. De asemenea, cuţitul a nimerit în muşchiul biceps, care a trebuit reconstruit, conform Agerpres.

