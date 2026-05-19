Anunțul MAE, după ce două românce au fost date dispărute în urma unei explozii, în Germania

Autoritățile germane desfășoară operațiuni de căutare și intervenție în zona afectată, în încercarea de a identifica eventuale victime aflate sub dărâmături.

Reprezentanții Ambasadei României la Berlin și echipele consulare sunt în contact permanent cu familiile și apropiații celor doi români dispăruți. În același timp, echipele de salvare din Germania continuă intervenția, descrisă de autorități drept una dificilă și de durată.

Oana Țoiu a discutat cu primarul din Goerlitz

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o convorbire telefonică cu Octavian Ursu, care a transmis că toate resursele disponibile sunt mobilizate pentru salvarea persoanelor surprinse sub ruine.

„Ministerul Afacerilor Externe a fost informat de către autoritățile din Republica Federală Germania cu privire la faptul că două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni, 18 mai 2026.

Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

MAE va comunica informații suplimentare cu privire la acest caz, în măsură ce acestea vor fi disponibile”, transmite MAE.