Hrăneşti urşii de pe Transfăgărăşan? Rişti amendă de până la 6000 euro. Legea a fost promulgată de Nicuşor Dan

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 545/2025)", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Ce se schimbă

Ordonanţa de Guvern promulgată de preşedinte conţine, printre altele, faptul că intervenţia poate fi făcută direct în zonele intravilane. Se elimină, astfel, obligativitatea acţionării graduale în cazul urşilor semnalaţi în interiorul localităţilor. Acum, echipele de intervenţie pot alunga, tranchiliza, reloca sau, după caz, împuşca/eutanasia urşii imediat.

De asemenea, "ursul habitual" este acum definit prin acel exemplar care şi-a pierdut frica naturală prin contact repetat cu oamenii, şi reprezintă astfel un pericol real pentru populaţie.

Femeile cu pui vor fi şi ele protejată prin această lege. Dacă o femelă este extrasă dintr-o zonă locuită, puii acesteia vor fi relocaţi în centre specializate de reabilitare.

Veşti proaste pentru turiştii care hrănesc urşii pe Transfăgărăşan

Ordonanţa promulgată de preşedintele Nicuşor Dan include şi sancţiuni pentru hrănirea urşilor care se află în libertate, aşa cum se întâmplă adesea pe Transfăgărăşan şi nu numai. Asta pentru că hrănirea repetată duce la modificarea comportamentului natural al animalelor sălbatice, le reduce frica de oameni şi le face să vină mai des în zone locuite.

Conform ordonanţei, persoanele care hrănesc urşi în libertate riscă amenzi de la 10.000 la 30.000 lei.