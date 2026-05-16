Incident pe pistă. Un avion cu 130 de pasageri a derapat

Un Airbus A220-300, al companiei Croatia Airlines, care transporta 130 de pasageri, a derapat de pe pistă pe aeroportul din Split, în Croaţia. Incidentul s-a produs după ce piloţii au decis să oprească decolarea ”conform procedurilor de siguranţă”, a anunţat compania aeriană într-un comunicat, relatează AFP, conform Agerpres.

”Toţi pasagerii şi membrii echipajului sunt în siguranţă şi nimeni nu a fost rănit”, a declarat compania într-un comunicat.

Sursa citată notează că pasagerii și membrii echipajului, cinci la număr, au coborât din aeronavă și se află în terminalul aeroportului.

O fotografie publicată de site-ul de ştiri Damacijadanas.hr arată un avion oprit la marginea pistei, cu un motor ce pare a fi avariat şi atingând iarba de-a lungul pistei de aterizare.

În momentul incidentului, avionul se pregătea să decoleze din oraşul port croat Split cu destinaţia Frankfurt, Germania.

”Conform rapoartelor iniţiale, echipajul a oprit aeronava acţionând în conformitate cu procedurile de siguranţă prevăzute”, a explicat compania aeriană, fără a oferi detalii despre motivele deciziei piloţilor.

”Alte informaţii vor fi publicate după finalizarea verificărilor tehnice iniţiale şi a procedurilor oficiale” a mai transmis sursa citată.