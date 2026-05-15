Bujorul Madrigal, primul soi creat în România: „Căutăm să potrivim genele celei mai frumoase flori” / FOTO

Bujorul, floare-simbol a României, primește o nouă încărcătură de sens într-un moment în care cercetarea românească și cultura se întâlnesc într-un proiect cu nume propriu, „Madrigal”. Simbolurile naționale au nevoie de continuitate și grijă, iar apariția primului soi de bujor creat aici devine o formă de recunoaștere a identității și a felului în care România își asumă valorile și le duce mai departe.

Primul soi de bujor dezvoltat în România va fi realizat în parteneriat cu specialiștii USAMV București, iar întreg procesul de selecție, concepere și evaluare se va desfășura în campusul universității.

Emil Pantelimon: „Energia brandului Madrigalului va fi prezentă în fiecare casă de români”

„Energia brandului Madrigalului va fi prezentă în fiecare casă de români, prin această frumusețe a lunii mai, bujorul. Suntem în mijlocul unui proces fascinant, în cadrul căruia căutăm să potrivim genele celei mai frumoase flori de care se va bucura România și care va purta cu mândrie numele Madrigalului”, a declarat Emil Pantelimon, manager al Corului Madrigal.

„Pentru noi, acest parteneriat este o bucurie și o provocare profesională în același timp. Bujorul Madrigal va reuni cercetarea horticolă și identitatea culturală într-un proiect viu, cu potențial simbolic și științific deopotrivă”, a declarat Adrian Asănică, Decanul Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

O nouă direcție pentru Corul Madrigal

Proiectul „Bujorul Madrigal” deschide o etapă nouă de dezvoltare pentru Corul Madrigal, care își propune să construiască în timp Colecția Madrigal Floralia.

Corul Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, va susține recitalul extraordinar dedicat bujorului românesc sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 19:00, în Piața Matache din București. Accesul publicului este gratuit.

Robert Cazanciuc: „Îi îndemn pe toți românii ca, măcar astăzi, să prețuiască acest simbol”

Senatorul Robert Cazanciuc a făcut și el o postare pe pagina de Facebook în care susține că atunci când a inițiat legea pentru declararea bujorului ca floare națională a României, „am crezut cu tărie că avem nevoie de simboluri vii care să ne unească”.

„O reverență în fața florii naționale!

Bujorul, floarea națională a României, are, de astăzi, Madrigalul ca ambasador în lume, prin inițiativa Facultății de Horticultură a USAMV, de a crea primul soi de #bujor românesc cu numele de „Madrigal”. Apreciez în mod deosebit proiectul specialiștilor horticultori ca pe un act de mândrie profesională și națională, iar decizia de a boteza acest soi după legendarul Cor Național Madrigal reprezintă o reverență maiestuoasă în fața culturii noastre. Așa cum vocile Madrigalului au purtat spiritul românesc pe cele mai mari scene ale lumii, noul soi va purta mai departe măiestria horticultorilor noștri.

Atunci când am inițiat legea pentru declararea bujorului ca floare națională a României, am crezut cu tărie că avem nevoie de simboluri vii care să ne unească, iar, astăzi, bujorul nu mai este doar o prezență discretă în grădinile bunicilor sau în flora spontană, ci a devenit un ambasador al identității noastre naționale.

Îi îndemn pe toți românii ca, măcar astăzi, să prețuiască acest simbol. Fie că îl purtăm ca emblemă pe o ie, fie că îl cultivăm în grădinile noastre sau îl admirăm în expoziții, bujorul ne reamintește că frumusețea și identitatea se cultivă cu răbdare și pasiune.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut din bujor o cauză națională. La mulți ani Bujorului Românesc!”, a scris Robert Cazanciuc pe Facebook.