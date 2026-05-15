Cei doi procurori de la Constanța inculpați într-un dosar de corupție au fost reținuți

Cei doi au fost audiați mai multe ore la sediul Parchetului General, Teodor Niță fiind adus cu duba de la Constanța.

'Domnul Niță este inculpat în dosar, s-a dat măsura preventivă a reținerii, mâine vom ataca la Înalta Curte această măsură', a confirmat după audieri avocatul lui Teodor Niță, care însă a refuzat să mai facă alte precizări.

Parchetul General a efectuat, miercuri și joi, 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind și doi procurori de la această unitate de parchet - Gigi Ștefan și Teodor Niță.

Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026.

Ulterior, anchetatorii ar fi găsit joi suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și o altă sumă de 30.000 de euro în mașina acestuia.

Gigi Ștefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul acestuia, potrivit Agerpres.