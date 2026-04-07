Elena Cristian, întrebare-cheie în dosarul pozelor trucate publicate de Lasconi. "A fost scoasă din joc"

Cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, Elena Lasconi publica imagini neclare cu o presupusă întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Nu doar că imaginile ar fi fost trucate, dar chiar ar fi existat o punere în scenă, cu persoane care au jucat rolurile celor trei personaje.

VEZI ȘI: Ponta, chemat la DIICOT, după ce Lasconi a publicat pozele false cu Nicușor Dan și Florian Coldea. ”Vreau să le cer iertare”

Mai multe surse din presă susțin că operațiunea ar fi fost comandată de liberali, în timp ce alții au variante diferite. Filmarea propriu-zisă ar fi fost, însă, realizată de persoane apropiate de USR sau care ar fi apărut în campanie alături de Nicușor Dan. Doi consilieri ai primăriței de la Câmpulung ar fi blocat-o în birou și ar fi convins-o să publice pozele. Analistul DC Business, Elena Cristian, a comentat subiectul într-o intervenție la România TV.

Cei care au coordonat o asemenea campanie de manipulare sunt în posturi importante

„Unde se va ajunge cu asemenea înscenări? Păi, vă spun acum. Cu cât politicienii, candidații pentru funcții politice vor fi mai slabi și mai ușor de manipulat, cu atât va fi mai rău atunci când vorbim de astfel de înșelătorii. Totul avansează cu un ritm alert, de la tehnologie până la alte instrumente, iar acum, cu Inteligența Artificială, poți să faci orice. Dacă tu, candidat la cea mai înaltă funcție în stat, poți să fii atât de ușor de manipulat și să cazi într-o capcană atât de ușor, asta înseamnă că manipulările vor ajunge foarte departe, iar noi suntem abia la început.

VEZI ȘI: Așteptările lui Nicușor Dan după ancheta DIICOT privind pozele trucate postate de Elena Lasconi

Lucrurile vor rămâne în acest stadiu. Cei care au coordonat o asemenea campanie de manipulare, probabil, sunt în niște posturi foarte importante, posturi-cheie. Dovada e că doi consilieri sunt atât de bine poziționați în acest moment, iar doamna Lasconi s-a întors la Câmpulung. Mă mir că s-a întors și acolo, în astfel de condiții.

Elena Cristian: Lasconi a fost scoasă din joc prin aceste poze

Este clar că a fost o campanie foarte bine pusă la punct, cu un timing foarte bun, cu etape foarte bine conturate și implementate. Totuși, o parte din execuție a ridicat semne de întrebare atunci când vorbeam de poze. A fost o campanie, din punctul meu de vedere, cu o capcană la care niciun candidat la președinție de scară de bloc nu ar fi trebuit să cadă. Cum să cazi într-o asemenea capcană? Adică, vedem în fiecare moment, pe rețelele sociale, poze făcute de AI, vedem campanii de acest fel cu tot felul de servicii și produse false.

Noi, în presă, verificăm orice informație. Am ajuns să verificăm din 4 sau chiar 5 surse, pentru că știm foarte bine că, astăzi, circulă foarte multe minciuni. Într-un asemenea caz, într-o pocnitură de degete, să poți să arunci așa ceva și să păcălești un candidat la prezidențiale e incredibil, dar real. E clar că a fost ceva bine pus la punct. Elena Lasconi a fost scoasă din joc prin aceste poze, iar ancheta va rămâne în acest stadiu. Va mai fi așa o comunicare în câteva zile, iar apoi nu vom mai auzi nimic”, a declarat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator