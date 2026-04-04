Dosarul DIICOT: Cine a „jucat” rolurile lui Ponta, Nicușor Dan și Coldea pentru pozele publicate de Lasconi

Cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, Elena Lasconi publica imagini neclare cu o presupusă întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Se pare că nu doar că imaginile au fost trucate, dar chiar ar fi existat o punere în scenă cu persoane care au jucat rolurile celor trei personaje, conform unor surse citate de G4Media.

Sursele citate susțin că operațiunea ar fi fost comandată de liberalii care îl susțineau pe Crin Antonescu, în cursa prezidențială.

Contactat de DCNews, Crin Antonescu a reacționat:

”M-am uitat să văd ce scrie pe G4media, că nu știam. Nu am nimic de spus. Eu nu am habar, nu am avut.

Am văzut ce s-a întâmplat în campania electorală la momentul respectiv. Despre informațiile care apar în G4media pe surse nu am nicio idee, nu am ce să comentez. Despre numele de acolo nu am habar, nu le-am auzit în viața mea. Nu am avut eu nicio legătură cu chestiunea asta. Nu știu ce altceva aș putea să vă spun, pentru că nu am...

Dacă îmi aduc aminte bine, cred că doamna Lasconi a produs filmulețul ăla. Mie nu mi-a folosit în niciun fel în campania electorală, pentru că doamna Lasconi a produs chestiunea asta.

Cei doi contracandidați, Nicușor Dan și Victor Ponta, au negat. Au și deschis această acțiune. Din chestiunea asta nu ne putem da seama, dar, în principiu, doamna Lasconi a pierdut niște voturi care s-au dus, probabil, spre Nicușor Dan.

Deci, în niciun caz nu mi-a folosit mie chestiunea asta și, în orice caz, nu am niciun fel de cunoștință sau de element în legătură cu cine a făcut, dacă a făcut și cum a făcut chestiunea asta”, a spus Crin Antonescu în exclusivitate pentru DC News.

Filmarea propriu-zisă ar fi fost însă executată de personaje apropiate de USR sau care ar apărea în campanie alături de Nicușor Dan, mai arată sursa citată.

În urmă cu o zi, Victor Ponta a fost chemat la DIICOT, unde a spus că a văzut că erau prezenți și patru suspecți.

Vizați ar fi, mai arată G4Media:

Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu- ei ar fi organizat realizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025.

Persoanele care ar fi interpretat personajele ar fi:

Bratu Răzvan-Florin- l-a interpretat pe Nicușor Dan.

⁠Năstăsoiu Alexandru-Cristian- l-a interpretat pe Victor Ponta

Cojocaru Marian- l-a interpretat pe Florian Coldea.

Un alt nume din dosar ar fi Mihai Cojocaru, de la CStudio Ro Film Production SRL. El este unul dintre operatorii care a lucrat în campanie cu președintele Nicușor Dan. Concret, a fost prezent în data de 06.03.2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan. Ar fi prieten cu Andrei Bicuți și colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți. Vizat ar fi, conform Mediafax, și Marius-Adrian Dobre, colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, dar și un alt operator: Alex Gabriel Pop.