Data publicării: 21 Mai 2026

Revoltă în aviația europeană. Companiile mici cer UE să schimbe regulile despăgubirilor pentru pasageri
Autor: Loredana Iriciuc

Revoltă în aviația europeană. Companiile mici cer UE să schimbe regulile despăgubirilor pentru pasageri / FOTO: magnific.com @Svitlana Hulko
Mai multe companii aeriene din Europa le solicită oficialilor Uniunii Europene să reanalizeze modificările propuse pentru regulile privind despăgubirile acordate pasagerilor, pe fondul creșterii costurilor provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Operatorii aerieni susțin că majorarea prețurilor la combustibilul pentru avioane, influențată de războiul din Iran, pune o presiune asupra bugetelor și face dificilă suportarea unor noi obligații financiare.

Instituțiile europene discută în această perioadă revizuirea regulamentului EU261, cadrul legislativ care stabilește drepturile pasagerilor aerieni în cazul întârzierilor și anulărilor de zbor.

Conform regulilor actuale, aplicate din 2004, pasagerii pot solicita despăgubiri începând de la 250 de euro dacă zborul are o întârziere de peste trei ore, valoarea compensației variind în funcție de distanța parcursă.

O nouă rundă de negocieri între instituțiile europene este programată pentru 2 iunie.

35 de companii aeriene au trimis o scrisoare oficialilor europeni

Directorii a 35 de companii aeriene europene au transmis o scrisoare oficialilor UE, prin care cer suspendarea actualelor discuții și reevaluarea reformelor.

Printre semnatari se află Air Serbia, SkyExpress, Luxair, Atlantic Airways și SprintAir. Scrisoarea a fost semnată și de reprezentanți ai KLM Cityhopper și Air Corsica.

„Îi îndemnăm pe decidenţii europeni să facă o pauză şi să reevalueze”, au declarat directorii companiilor aeriene în documentul consultat de Reuters, notează Agerpres.

Divergențe între Parlamentul European și statele membre

Parlamentul European și statele membre ale UE au poziții diferite în privința pragului de timp după care pasagerii pot cere compensații pentru întârzieri.

Parlamentul European vrea să păstreze limita actuală de trei ore pentru zborurile scurte. Statele membre susțin majorarea pragului la patru ore.

Unele companii aeriene europene cer chiar eliminarea completă a despăgubirilor sau creșterea semnificativă a timpului minim de întârziere necesar pentru acordarea acestora.

„Faceţi un studiu de impact!”

Un alt punct disputat îl reprezintă propunerea Parlamentului European privind introducerea dreptului la un bagaj de mână gratuit de până la 7 kilograme.

Transportatorii aerieni critică această măsură și susțin că ar putea genera costuri suplimentare într-un moment dificil pentru industrie.

Directorii companiilor aeriene afirmă că operatorii regionali sunt cei mai afectați de scumpirea combustibilului, deoarece multe dintre rutele operate au marje de profit reduse.

„Faceţi un studiu de impact, în noul scenariu geopolitic, recunoaşteţi rolul unic al aviaţiei regionale, ajustaţi regimul de compensare pentru a reflecta realităţile operaţionale, descurajaţi anulările zborurilor şi evitaţi dispariţia legăturilor aeriene esenţiale”, au declarat directorii companiilor aeriene în scrisoarea lor.

Aceștia avertizează că actualul context economic și geopolitic afectează capacitatea operatorilor mici de a plăti despăgubiri în cazul întârzierilor sau anulărilor de zbor.

Potrivit companiilor aeriene, costurile cu combustibilul pentru avioane s-au dublat la nivel global, iar efectele asupra profitabilității pot continua pe termen lung.

„Puterea Europei constă în conectivitatea sa, nu numai între capitalele mari, ci în fiecare regiune şi comunitate. Aviaţia regională este cea care face posibilă această conectivitate. Nu lăsaţi ca aceasta să fie picătura care a umplut paharul”, se arată în scrisoarea citată de Reuters.

Printre prevederile care nu au fost contestate de companiile aeriene se află și obligativitatea ca un adult însoțitor să primească loc gratuit lângă un copil sau lângă o persoană cu mobilitate redusă.

