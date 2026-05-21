DCNews Economie OpenAI, pe cale să atingă pragul de 1.000 de miliarde de dolari după listarea la bursă
Data publicării: 21 Mai 2026

OpenAI, pe cale să atingă pragul de 1.000 de miliarde de dolari după listarea la bursă
Autor: Tiberiu Vasile

Sursa: Freepik / ChatGPT
OpenAI, lider în domeniul inteligenței artificiale generative, se pregătește să depună în următoarele săptămâni o cerere confidențială pentru listarea la bursă în SUA.

OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (IA) generative de la lansarea ChatGPT, se pregăteşte să depună confidenţial în SUA cererea pentru o Ofertă Publică Iniţială (IPO) în următoarele săptămâni, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, adăugându-se valului de listări majore previzionate în acest an.

Şi SpaceX a anunţat miercuri planuri pentru a fi listată la bursă. Compania controlată de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, ar urma să demareze în această vară o Ofertă Publică Iniţială (IPO), de 1.750 miliarde de dolari, posibil cea mai mare din istorie.

Listarea OpenAI ar urma să aibă loc în septembrie iar firma colaborează cu Goldman Sachs şi Morgan Stanley, conform proiectului de prospect al IPO care ar urma să fie prezentat în curând autorităţilor de reglementare, susţin sursele.

Reprezentanţii OpenAI nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.

Compania condusă de Sam Altman pregăteşte o listare în urma cărei ar putea ajunge la o evaluare de până la 1.000 miliarde de dolari, anunţa recent Reuters, obiectivul fiind de a obţine cel puţin 60 miliarde de dolari, conform discuţiilor preliminare.

Grupul american OpenAI anunţase în februarie că strâns 110 miliarde de dolari de la trei giganţi din domeniul tehnologiei, deşi în ultimele săptămâni a modificat de două ori planurile de dezvoltare, în urma concurenţei strânse din partea rivalilor, Google şi Anthropic. Grupul american de distribuţie Amazon va investi 50 de miliarde de dolari în creatorul ChatGPT, în timp ce producătorul american de cipuri Nvidia şi grupul japonez de investiţii în tehnologie SoftBank vor investi fiecare câte 30 de miliarde de dolari.

Jucător important în comerţul electronic şi furnizor principal de servicii de cloud computing la nivel mondial, Amazon va face o investiţie iniţială de 15 miliarde de dolari, urmată de alte 35 de miliarde dolari "odată ce vor fi îndeplinite anumite condiţii".

Veniturile companiei sunt semnificativ mai mici decât cheltuielile sale

OpenAI, compania cu sediul în San Francisco, se mândreşte cu peste 900 de milioane de utilizatori săptămânali ai ChatGPT, ceea ce o face de departe aplicaţia cu cea mai rapidă creştere înregistrată vreodată. OpenAI intenţionează să menţină acest impuls şi să investească puternic în noi capacităţi de calcul pentru a dezvolta noi modele de inteligenţă artificială şi a-şi îmbunătăţi linia de produse existentă.

În prezent, veniturile companiei, care au ajuns la 13 miliarde de dolari în 2025, sunt semnificativ mai mici decât cheltuielile sale, ceea ce înseamnă că va trebui să cheltuiască cel puţin 218 miliarde de dolari până în 2029 în cipuri, ale centre de date şi talente necesare implementării tehnologiei sale.

Tranzacţia cu Amazon permite OpenAI să-şi diversifice parteneriatele, în condiţiile în care istoric este legată de Microsoft. Începând din 2019, Microsoft a investit în mod regulat în OpenAI, valoarea totală a investiţiilor depăşind 13 miliarde de dolari.

OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, şi să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030, conform Agerpres. 

