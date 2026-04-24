Norvegia vrea să interzică accesul la social media pentru tinerii sub 16 ani
Data publicării: 10:33 24 Apr 2026

Norvegia vrea să interzică accesul la social media pentru tinerii sub 16 ani
Autor: Tiberiu Vasile

norvegia retele sociale copii Imagine cu un copil care stă pe telefon. Foto: Pixabay

Norvegia a anunţat vineri că până la finalul anului va prezenta în parlament un proiect de lege care va interzice folosirea social media de către tineri înaintea împlinirii vârstei de 16 ani, companiile tehnologice urmând să fie responsabile cu verificarea vârstei utilizatorilor, transmite Reuters.

Mai multe ţări europene caută să limiteze folosirea social media de către copii, după ce Australia a devenit în decembrie anul trecut prima ţară din lume ce interzice utilizarea platformelor respective de către tinerii sub 16 ani.

Introducem această legislaţie pentru că dorim o copilărie în care copiii trebuie să fie copii, a declarat premierul Jonas Gahr Store într-un comunicat.

Jocurile, prieteniile şi viaţa de zi cu zi nu trebuie să fie înlocuite de algoritmi şi ecrane. Aceasta este o măsură importantă pentru a salvgarda vieţile digitale ale copiilor, a adăugat şeful guvernului de la Oslo.

Executivul norvegian nu a precizat ce aplicaţii vor fi vizate de măsura respectivă.

Interdicţia decisă de Australia se referă la aplicaţiile Instagram şi Facebook dezvoltate de Meta, precum şi la TikTok, Snapchat, YouTube şi X, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, interzis și în Turcia
 

