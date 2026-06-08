Exim Banca Românească respinge acuzațiile privind ROBOR-ul

Exim Banca Romaneasca

Exim Banca Românească acționează în instanță, după sancțiunile impuse de Consiliul Concurenței privind situația ROBOR-ului.

”Exim Banca Românească respinge ferm concluziile investigației derulate de Consiliul Concurenței, care vizează conduita sa în procesul de fixing al pieței, considerând că acestea nu reflectă modul în care banca a contribuit în permanență, cu respectarea deplină a normelor Băncii Naționale a României (BNR), la funcționarea pieței monetare interbancare din România.

Subliniem că Exim Banca Românească își desfășoară activitatea în totală conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil instituțiilor de credit din România și din Uniunea Europeană, sub supravegherea BNR, în acord cu standardele prudențiale și de guvernanță europene și respectând toate principiile de integritate și transparență.

Pe parcursul întregii investigații, Exim Banca Românească a pus la dispoziția autorității un volum consistent de date, analize și explicații tehnice care demonstrează că activitatea sa s-a desfășurat strict în limitele cadrului legal și ale reglementărilor aplicabile.

Exim Banca Românească consideră că anumite concluzii intuite din minuta deliberării par să se bazeze pe o înțelegere neancorată în realitate a mecanismelor specifice pieței monetare și astfel nu reflectă rolul cadrului reglementat și al supravegherii exercitate de banca centrală.

În consecință, Exim Banca Românească va contesta decizia în instanță și va utiliza toate căile legale disponibile pentru a demonstra corectitudinea conduitei sale, cu convingerea că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor sale.

Exim Banca Românească își va continua activitatea la cele mai înalte standarde de integritate, transparență și responsabilitate față de clienți, contribuind activ la stabilitatea sistemului financiar din România” anunță Exim Banca Românească, într-un comunicat de presă.

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