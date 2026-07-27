De acasă, în câteva minute. Cum pot locuitorii din Sectorul 4 folosi serviciile online / FOTO: magnific.com @chormail

Primăria Sectorului 4 îi încurajează pe locuitori să folosească soluțiile digitale pentru a interacționa mai ușor cu administrația locală.

Instituția a lansat un material video explicativ prin care prezintă modul în care cetățenii pot utiliza platforma online și își pot rezolva mai rapid solicitările administrative, fără deplasări la ghișee.

Materialul video arată pașii necesari pentru folosirea platformei digitale și evidențiază avantajele acesteia. Locuitorii Sectorului 4 pot economisi timp, pot reduce numărul deplasărilor și pot accesa serviciile administrative direct de pe telefon sau calculator.

Prin digitalizarea procedurilor, administrația locală oferă o alternativă la metodele tradiționale, care implică așteptarea la ghișeu și parcurgerea unor pași birocratici.

Sectorul 4 continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a administrației locale, prin care autoritățile urmăresc să ofere cetățenilor servicii mai accesibile și mai eficiente.

Platformele digitale devin astfel un instrument prin care locuitorii pot gestiona mai ușor relația cu instituțiile publice și pot obține informații sau servicii într un timp mai scurt.