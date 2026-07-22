ANM: Avertizări de Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu pentru următoarele ore

Se răcește vremea în toată țara, cu furtuni și ploi. Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele ore.

COD GALBEN

Miercuri, 22 iulie, până la orele 18:00, se vor semnala instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Astfel, în intervalul menționat, în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

COD PORTOCALIU

De asemenea, până la orele orele 18:00, în nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70...90 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30... 50 l/mp și pe arii restrânse de 70...90 l/mp.



COD GALBEN

În intervalul de valabilitate: 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 6:00, în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 6:00, în județele Galați, Brăila, Constanța și în estul județelor Ialomița și Călărași vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70...90 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30... 50 l/mp și pe arii restrânse de 70...90 l/mp.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 6:00, în județul Tulcea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de peste 80...90 km/h). Prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 90... 110 l/mp și izolat de peste 120 l/mp, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.