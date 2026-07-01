Crește salariul minim de astăzi în România. Cât vor câștiga minimum, românii, din iulie

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Salariul de bază minim brut pe economie crește în România de la 1 iulie 2026.

Salariul de bază minim brut pe ţară creşte, începând de miercuri, 1 iulie, la 4.325 lei lunar, de la 4.050 lei lunar, conform HG 146 din 12 martie 2026.

"Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (...) se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră", se menţionează în actul normativ.

Începând cu data de 1 ianuarie 2025 acesta a fost de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, reprezentând 24,496 lei/oră.

O creştere de 6,8%

Majorarea reprezintă o creştere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

În România, beneficiau, în martie 2026, de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, conform datelor Ministerului Muncii.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, de majorarea salariului de bază minim brut pe ţară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi.

De asemenea, Guvernul a adoptat, în 16 aprilie 2026, o ordonanţă de urgenţă prin care corelează salariul minim din sectorul agricol şi industria alimentară cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Astfel, de la 1 iulie se abrogă art. LXX din OUG 156/2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol şi industria alimentară.

"Măsura este necesară pentru a evita apariţia unor discrepanţe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură şi industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe ţară va creşte la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026", se menţiona într-un comunicat transmis de Guvern, conform Agerpres.

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