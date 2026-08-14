A dispărut inima pentru Anna de pe Transfăgărășan. Cine a intervenit / FOTO: captură video Facebook @Toma Cristian

Imaginea unei inimi desenate pe o stâncă de pe Transfăgărășan, în interiorul căreia apărea numele „Anna”, a circulat intens pe internet în ultimele zile și a provocat numeroase reacții. Fotografiile au stârnit indignare, iar cazul a ajuns rapid în atenția publicului. La scurt timp după apariția imaginilor, o echipă de voluntari a intervenit și a curățat stâncile.

Acțiunea nu s-a limitat la celebra inimă care a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale. Voluntarii au îndepărtat, în total, 11 însemne desenate pe stâncile de pe Transfăgărășan. Intervenția a pornit după ce o companie de facility management a văzut imaginile distribuite în spațiul public și a luat legătura cu Salvamont Argeș. Compania a propus să suporte și să execute lucrările de curățare fără costuri.

„Inima pentru Anna” și alte 10 graffiti au fost șterse de pe stânci

Cazul a atras atenția prin dimensiunea desenului și prin locul în care acesta a fost realizat. Stânca de pe Transfăgărășan a devenit fundalul unei declarații personale, însă gestul a generat reacții puternice din partea celor care au considerat că intervenția a afectat peisajul natural.

Echipa care a urcat pe munte a curățat inclusiv desenul cu numele „Anna”. Potrivit informațiilor transmise de compania implicată în acțiune, oamenii au lucrat timp de mai multe ore pentru a îndepărta urmele de vopsea fără să afecteze roca.

În total, au fost eliminate 11 însemne realizate pe stânci de-a lungul ultimilor nouă ani.

„Pe 12 august, echipa noastră a urcat pe Transfăgărășan cu scopul de a reda muntelui frumusețea lui naturală.

Intervenția a fost inițiată de Prologic FM imediat după apariția imaginilor apărute în spațiul public cu stâncile vandalizate.

Dincolo de tehnică și echipamente, această misiune a fost despre oameni, despre felul în care aleg să răspundă atunci când natura este rănită.

Împreună cu Salvamont Argeș, opt specialiști au curățat 11 însemne lăsate pe stânci în ultimii nouă ani, inclusiv celebra „inimă pentru Anna”.

A fost muncă, dar mai ales implicare, oameni care au lucrat patru ore cu grijă, manual și mecanizat, fără să rănească roca. Oameni care cred că fiecare urmă ștearsă contează.

Pentru noi, muntele este un spațiu care ne primește și ne inspiră să fim mai buni.

De aceea, am ales să ne implicăm cu bucurie.

Aceasta este doar prima acțiune dintr-o serie de intervenții voluntare prin care vrem să protejăm natura și să inspirăm comunitățile să facă la fel.

Mulțumim echipei noastre de intervenție pentru implicare și echipei Salvamont Argeș pentru deschiderea și sprijinul oferit pe tot parcursul acțiunii.

Misiune îndeplinită. Cu drag de natură”, a transmis Prologic Facility Management pe pagina de Facebook.

Cum a început povestea care a ajuns virală

Înainte ca desenul să fie îndepărtat, fotografia cu inima și numele „Anna” a circulat intens în mediul online. Gestul a generat discuții despre protejarea zonelor naturale și despre modul în care turiștii aleg să lase urme în locurile pe care le vizitează.

În același timp, interesul public s-a mutat rapid și asupra persoanelor implicate în această poveste. Au apărut informații despre bărbatul care ar fi realizat desenul, dar și despre femeia al cărei nume a fost scris pe stâncă.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul ar avea 55 de ani și ar fi pensionar al Serviciului Român de Informații. Primele informații îl indicau drept fost cadru al MApN, însă ulterior au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi activat în cadrul Serviciului Român de Informații, cu gradul de plutonier adjutant. Conform acelorași informații, bărbatul s-ar fi pensionat în anul 2021.

Cine este Anna, femeia al cărei nume a apărut pe stânca de pe Transfăgărășan

La un an după pensionarea bărbatului, acesta ar fi cunoscut-o pe Anna, o femeie din Ucraina care a ajuns în România după izbucnirea războiului. Potrivit informațiilor care au circulat în spațiul public, femeia ar fi venit în România împreună cu fiul ei, în timp ce soțul său ar fi rămas în Ucraina.

Anna ar fi început, după sosirea în România, să organizeze clase de fitness. Ulterior, aceasta și-ar fi deschis un salon de manichiură. Povestea celor doi a devenit însă subiect de discuție după ce fotografia cu desenul de pe Transfăgărășan a fost distribuită pe scară largă.

După ce informații despre identitatea sa au apărut în spațiul public, Anna a reacționat pe rețelele sociale. Aceasta a susținut că publicarea informațiilor despre ea reprezintă o formă de răzbunare și calomnie.

Între timp, desenul care a făcut înconjurul internetului nu mai există. Echipa de voluntari a reușit să îndepărteze „inima pentru Anna”, alături de alte 10 însemne găsite pe stâncile de pe Transfăgărășan.