Accident cumplit în Mureș. Trei morți și patru răniți după impactul dintre trei mașini și un autocamion militar / update

Accident cumplit în Mureș. Trei morți și patru răniți după impactul dintre mașini și un autocamion militar / COLAJ FOTO: capturi ISU Mureș

Şapte victime, între care trei decedate, au fost înregistrate în urma unui accident rutier petrecut vineri după-amiază în localitatea Mihai Viteazu, în care au fost implicate trei autoturisme şi un autocamion militar, a informat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.

UPDATE 20:15

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş au transmis că accidentul a avut loc în jurul orei 17:10, pe drumul naţional DN 13 (E60), între localităţile Mihai Viteazu şi Saschiz.

„Urmare a accidentului, o femeie de 27 de ani, un bărbat de 30 de ani, şi un minor, de 3 ani, din Târgu Neamţ, au decedat. De asemenea, un alt bărbat de 72 de ani, din Braşov, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, precizează informarea IPJ Mureş.

Poliţiştii au demarat cercetări pentru infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Conform unor surse apropiate evenimentului, accidentul s-a produs după ce unul dintre şoferii autoturismelor implicate a pierdut controlul maşinii.

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„În urma accidentului rutier au rezultat şapte victime: trei victime încadrate în cod verde, o victimă încadrată în cod roşu, care a fost încarcerată, şi trei victime încadrate în cod negru, respectiv doi adulţi şi un minor care au prezentat leziuni incompatibile cu viaţa”, se arată în informarea transmisă de reprezentanţii ISU Mureş.

Potrivit sursei citate, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au fost solicitaţi să intervină în localitatea Mihai Viteazu, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme şi un autocamion militar.

La locul evenimentului au fost mobilizaţi pompierii militari cu autospeciala de descarcerare şi o autospecială de intervenţie dotată cu modul de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD, notează Agerpres.

Intervenţia este în dinamică. Vom reveni cu detalii!