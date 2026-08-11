România a notificat Comisia Europeană că este în situație de criză în energie și vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune

Dunăre

România a notificat Comisia Europeană că este în situație de criză în energie.

De asemenea, România vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune. Cristian Bușoi a dat mai multe detalii.

România a cerut Comisiei Europene și ENTSO-E o evaluare a capacității energetice regionale, în cazul agravării situației din țară

„Am participat astăzi la reuniunea Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene, structura de coordonare la nivel european. Am prezentat situația din România, iminenta închidere a Unității 2 de la Cernavodă, precum și măsurile legislative luate de Guvernul României pentru a gestiona situația.

România a activat, vineri, mecanismul de „early warning”, în contextul evoluțiilor recente la nivel regional, iar aseară am notificat nivelul următor, „crisis situation” (art 14-2 din Regulamentul 941/2019).



Am solicitat realizarea, de către Comisia Europeană și ENTSO-E, a unei evaluări regionale actualizate, care să vizeze, în principal, capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional.



Totodată, am subliniat importanța clarificării și continuării discuțiilor privind disponibilitatea efectivă a mecanismelor de asistență de urgență între operatorii de transport și de sistem (OTS) din statele vecine, inclusiv identificarea din timp a eventualelor constrângeri de natură tehnică sau de altă natură care ar putea afecta activarea și furnizarea unui astfel de sprijin atunci când situația o impune.



De asemenea, am solicitat organizarea, într-un termen scurt, a unei discuții tehnice bilaterale cu Comisia Europeană, pentru a analiza în detaliu toate instrumentele și mecanismele disponibile în cadrul legislativ și instituțional al Uniunii Europene și care ar putea fi mobilizate în cazul unei deteriorări suplimentare a situației, inclusiv pentru anumite intervenții în piața de electricitate.



De asemenea, am folosit această oportunitate pentru a explica faptul că închiderea, până la 31 august, a grupului Turceni 5, parte a jalonului 119a, este extrem de problematică în situația actuală și că vom face în continuare demersuri pentru a avea înțelegerea și acordul Comisiei Europene pentru a continua funcționarea a 4 grupuri (3+1) și după luna august.



Mulțumesc încă o dată domnului prim-ministru și ministru interimar al energiei, Ilie Bolojan, și domnului ministru Dragoș Pîslaru pentru toate demersurile făcute în acest sens la nivelul de decizie al Comisiei Europene pe această temă și sunt convins că, în situația dificilă în care ne aflăm, cu toate argumentele studiului de adecvanță, ținând cont de situația de criză regională, vom obține în final acceptul Comisiei”, a spus Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Răspunsul Comisiei Europene

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a dat un răspuns, marți, într-o conferință de presă. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în România, Ungaria și în celelalte state din Europa de Sud-Est afectate de secetă și de nivelurile scăzute ale apelor:

„Situația este, în general, dificilă din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar este sigură și stabilă”.

Potrivit acesteia, Comisia se coordonează îndeaproape cu operatorii de transport și de sistem (TSO), care dețin cele mai detaliate informații privind securitatea aprovizionării cu energie electrică:

„Ne coordonăm îndeaproape cu aceștia și menținem un contact permanent”.

VEZI ȘI: Se închide și Reactorul 2 de la Cernavodă? Petre Roman acuză decizii „criminale și iresponsabile” în energie / video

