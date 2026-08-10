Eclipsă de Soare/Luna Nouă în Leu pe 12 august. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, oferă detalii despre unul dintre cele mai importante evenimente din 2026.

Vara lui 2026 are câteva evenimente astrologice cu impact serios mai ales pe plan mundan. Cum este, de exemplu, Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Leu de pe 12 august. Eclipse de Soare se mai petrec, dar aceasta va fi chiar în semnul guvernat de Soare și mai are parte și de prezențele lui Mercur și Jupiter.

Arhetipul Leului este cel al puterii, al liderilor, al creativității, identității, al scenei publice și al nevoii de validare. Unii oameni puternici din această lume pot pierde putere, iar alții vor ieși mai serios la rampă.

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Din punct de vedere astrologic, eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În apropierea acestora, este recomandabil să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute din jur deoarece poartă mesaje importante pentru noi.

Astrologul Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest eveniment, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată luni, 10 august, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.