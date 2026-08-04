Marian Petrache, dezvăluiri la Interviurile DCNews despre viitorul PNL și rolul lui Ilie Bolojan

Marian Petrache, la Interviurile DCNews/ foto arhivă

Marian Petrache vine la Interviurile DCNews, unde răspunde întrebărilor analistului politic Bogdan Chirieac despre direcția liberalilor, relația cu USR și mizele care pot schimba echilibrul puterii.

Liberalul Marian Petrache este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la Interviurile DCNews, miercuri, 5 august 2026, de la ora 12:00. Emisiunea va fi transmisă în direct pe DCNews și DCNewsTV, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale celor două platforme.

Președintele PNL Ilfov va atinge subiecte de interes major, în contextul tensiunilor care domină scena politică:

Care este viitorul PNL?

Ce va face Ilie Bolojan dacă va pleca de la Palatul Victoria?

Este Ilie Bolojan un premier bun sau unul controversat?

Cât de mult s-a apropiat PNL de agenda și viziunea USR?

Mai este Ilie Bolojan liderul PNL sau a devenit liderul de facto al USR?

Ce câștigă și ce pierde PSD în actuala configurație politică, avându-l pe Ilie Bolojan în prim-plan?

Nu ratați o ediție cu întrebări directe și analize despre viitorul guvernării și al principalelor partide politice din România.