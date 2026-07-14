Strategia PSD în actuala criză politică, dezvăluită de Marius Budăi la DC News. Ce vrea să recâștige - VIDEO

Marius Budăi, deputat PSD, fost ministru al Muncii, vine în studioul DCNews, de la ora 11:00, invitat de jurnalistul Val Vâlcu.
Rolurile s-au inversat, după două încercări eșuate de a-l scoate pe Ilie Bolojan din Palatul Victoria: de unde PNL dorea să se întărească în Opoziție, iată că acum, bine ancorat la Putere anunță creșteri în sondaje care îi dau speranțe la eventuale alegeri anticipate. PSD a pierdut guvernarea, pot gândi alegătorii de Stânga sau a abandonat-o, cum acuză simpatizanții Dreptei.
- Ce spun membrii de partid, ce gândește ”poporul PSD” despre criza politică în care ne aflăm de aproape 3 luni?
- Care e strategia PSD, ce vrea să recâștige: Puterea sau electoratul? Anticipatele, singura soluție?
- Profesorii, medicii, polițiștii amenință cu proteste care merg până la grevă generală pentru a bloca legea salarizării, supărați pe tăierile de venituri. O retrogradare la junk din partea agențiilor de rating nu ar avea un efect și mai devastator, nu ar tăia de tot salariile și pensile?
- Foștii susținători ai lui Nicușor Dan îl acuză astăzi că ține cu PSD-ul. Suspendarea de către o alianță PNL-AUR este doar o tactică de negociere sau o amenințare reală?
- Digitalizarea avansează în sectorul public. Înseamnă acest lucru reducerea aparatului bugetar? Vor fi disponibilizări, va înlocui AI-ul funcționarul de la ghișeu?
Află răspunsurile la toate aceste întrebări marți, 14 iulie, în direct la DC News și Dc News TV, de la ora 11:00.