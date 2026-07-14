Strategia PSD în actuala criză politică, dezvăluită de Marius Budăi la DC News. Ce vrea să recâștige - VIDEO

Foto Agerpres - Marius Budăi

Marius Budăi, deputat PSD, fost ministru al Muncii, vine în studioul DCNews, de la ora 11:00, invitat de jurnalistul Val Vâlcu.

Rolurile s-au inversat, după două încercări eșuate de a-l scoate pe Ilie Bolojan din Palatul Victoria: de unde PNL dorea să se întărească în Opoziție, iată că acum, bine ancorat la Putere anunță creșteri în sondaje care îi dau speranțe la eventuale alegeri anticipate. PSD a pierdut guvernarea, pot gândi alegătorii de Stânga sau a abandonat-o, cum acuză simpatizanții Dreptei.

Ce spun membrii de partid, ce gândește ”poporul PSD” despre criza politică în care ne aflăm de aproape 3 luni?

Care e strategia PSD, ce vrea să recâștige: Puterea sau electoratul? Anticipatele, singura soluție?

Profesorii, medicii, polițiștii amenință cu proteste care merg până la grevă generală pentru a bloca legea salarizării, supărați pe tăierile de venituri. O retrogradare la junk din partea agențiilor de rating nu ar avea un efect și mai devastator, nu ar tăia de tot salariile și pensile?

Foștii susținători ai lui Nicușor Dan îl acuză astăzi că ține cu PSD-ul. Suspendarea de către o alianță PNL-AUR este doar o tactică de negociere sau o amenințare reală?

Digitalizarea avansează în sectorul public. Înseamnă acest lucru reducerea aparatului bugetar? Vor fi disponibilizări, va înlocui AI-ul funcționarul de la ghișeu?

Află răspunsurile la toate aceste întrebări marți, 14 iulie, în direct la DC News și Dc News TV, de la ora 11:00.