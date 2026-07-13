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Bacalaureat 2026: Trei colegii naționale militare au înregistrat rată maximă de promovare

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 13 Iul 2026
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CM Breaza1
Foto: Facebook, Colegiul Militar Dimitrie Cantemir, Breaza

Rezultatele obținute de absolvenții colegiilor naționale militare la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, confirmă nivelul ridicat al pregătirii asigurate în cadrul celor cinci instituții militare

Rata de promovare înregistrată de fiecare colegiu național militar este următoarea:

100% - Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza;
100% - Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia;
100% - Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova;
99,38% - Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc;
96,76% - Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța.
 

Rezultatele obținute reflectă calitatea procesului instructiv-educativ desfășurat în colegiile naționale militare și nivelul de pregătire al absolvenților promoției 2026, în contextul îndeplinirii standardelor specifice învățământului militar preuniversitar.

Pentru o parte semnificativă a absolvenților, examenul național de bacalaureat reprezintă o etapă în parcursul educațional care va continua prin admiterea în instituțiile de învățământ militar superior, în vederea formării ca ofițeri ai Armatei României, potrivit unui mesaj al Ministerului Apărării.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a apreciat rezultatele absolvenților din instituțiile militare, într-o postare pe Facebook.

”Rezultate excelente la BAC pentru elevii liceelor militare: 760 de promovaţi din 764. Felicitări!”, a scris Miruţă pe Facebook.

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