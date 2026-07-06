Cât a luat Ana, nepoata lui Mircea Badea, la bacalaureat

Ana Badea

Ana, nepoata lui Mircea Badea, a dat examenul de bacalaureat.

Ana a dat examenul de balaureat cu o comisie venită din Italia la București și a susținut probele scrise și proba orală la mai multe materii, așa cum este organizat bacalaureatul italian. Este un examen foarte greu. Examenul de bacalaureat italian - Esame di Maturità - s-a desfășurat în aceleași zile și la aceleași ore ca în Italia. Ana a urmat secția de limbi străine - italiană, engleză, franceză și spaniolă (în Italia făcuse - 3 ani și jumătate - japoneză, dar aici, în România, la Liceul italian „Aldo Moro” au doar spaniolă, așa că a trebuit să învețe încă o limbă străină).

Naty Badea, jurnalistă și scriitoare, mama Anei, a povestit cum s-a desfășurat examenul de bacalaureat.

„Am dispărut o vreme de pe internet pentru că am fost ocupată complet. Am fost absorbită de examenul de bacalaureat pe care l-a susținut fiica mea în sistemul italian. Foarte multă lume m-a întrebat, la postările pe care le-am făcut despre sistemul de învățământ din Italia și despre bacalaureatul italian, dacă se promovează ușor acest examen.

Să știți că rata de promovabilitate este destul de mare, pentru că în clasa a XII-a nu ajungi dacă nu ești pregătit, din punctul lor de vedere, pentru a susține examenul de bacalaureat.

În Italia este ceva obișnuit să repeți un an de studiu. Dacă nu ești pregătit, nu promovezi anul și îl repeți până când profesorii consideră că poți merge mai departe. Astfel, dacă ai ajuns în clasa a XII-a, șansele să nu iei bacalaureatul sunt destul de mici. Sigur că notele nu sunt de 10 pe linie, ca în România. Sunt foarte variate și obținute cu multă sudoare.

Vreau să vă spun, din postura unui părinte implicat, că volumul de materie a fost uriaș. Fiica mea simțea nevoia să repete cu voce tare, să îmi explice ceea ce învăța, iar eu am realizat astfel cât de mult avea de pregătit la fiecare disciplină.

A fost groaznic, un examen extrem de greu și foarte solicitant. Prima probă a fost cea la limba italiană și a durat șase ore. Elevii aveau voie să aibă mâncare și apă, iar la toaletă puteau merge pentru prima dată abia după trei ore de examen și de maximum trei ori”, a povestit Naty Badea.

Exemen foarte solicitant

„La limba italiană existau două subiecte de literatură, mai multe variante pentru eseul argumentativ și trei subiecte de actualitate. Din toate acestea, elevul trebuia să aleagă unul singur și să dezvolte un eseu în care să facă legături cu literatura, filmele, arta, știința sau orice alt domeniu relevant. Cu cât conexiunile erau mai numeroase și mai bine argumentate, cu atât lucrarea era apreciată mai mult. Trebuie să vă mărturisesc că cele șase ore în care am așteptat să iasă fiica mea din examen au fost teribile, pline de emoții.

În Italia, toate ziarele se întrec să publice primele subiectele de examen. Nu există aceeași secretomanie ca în România. În momentul în care elevii sunt deja în sală și dau examenul, subiectele devin publice. În schimb, în multe școli este blocat internetul, iar telefoanele, smartwatch-urile și celelalte dispozitive electronice sunt interzise. Oricum, fiind vorba despre subiecte care pun accent pe gândire și argumentare, nu prea ai ce copia. Cel mult ai putea căuta idei pe internet sau folosi ChatGPT, dacă ai avea acces”, a zis Naty Badea.

„A doua zi a urmat proba de profil. Fiica mea, fiind la liceul lingvistic, a dat examenul la limba engleză. Alți elevi au avut matematică. Dacă vreți, vă pot povesti și despre subiectele la matematică, pentru că au fost foarte interesante. Era o matematică aplicată. Un exercițiu pornea de la evoluția debitului unui lac și solicita realizarea unor estimări statistice, iar altul cerea calcularea energiei eliberate în timpul a două cutremure produse în 1976. A fost crâncen. Subiectele au fost intens criticate și au stârnit un scandal în Italia. Ministrul Educației a spus însă încă de la început că își dorește un examen de maturitate centrat pe elev și pe modul în care acesta știe să folosească informațiile, nu doar să reproducă ceea ce a memorat. Ideea este să lăsăm în urmă tocitul și să vedem ce poate face elevul cu ceea ce a învățat”, a mai povestit scriitoarea.

„La limba engleză, subiectele au fost foarte bine construite, decente, frumoase. Examenul a început cu un text non-literar de aproximativ o pagină scrisă mărunt, urmat de întrebări de înțelegere a textului, apoi de un text literar și alte cerințe similare. Au avut apoi un eseu de 300 de cuvinte despre valoarea cărților în comparație cu telefoanele mobile, pornind de la un citat amplu, iar în continuare au redactat un articol de aproximativ 300 de cuvinte pentru ziarul școlii, inspirat de olimpiadele de iarnă organizate în Italia și de un citat al președintelui Comitetului Olimpic. Partea cea mai dificilă era respectarea numărului de cuvinte. Existau doar zece cuvinte marjă, în plus sau în minus. Dacă depășeai limita sau scriai prea puțin, erai depunctat. După probele scrise, lucrările sunt corectate, se afișează rezultatele, iar elevii află notele înainte de examenul oral”, a zis Naty Badea.

„Mi se pare un sistem destul de dificil din punct de vedere psihologic, pentru că, dacă ai luat note mai mici decât te așteptai, intri la oral deja demoralizat. La fiica mea, proba orală a durat 45 de minute. Am simțit că se scurge viața din mine. Știam că examenul va dura mult, dar tot a fost extrem de complicat. Examenul începe cu o prezentare a parcursului școlar din liceu: Ce ai făcut, ce ai învățat, ce activități ai desfășurat și ce experiențe ai acumulat. Elevii trebuie să vorbească și despre perioada de alternanță școală-muncă, în care desfășoară activități de voluntariat sau practică în diferite domenii, pentru a-și descoperi aptitudinile și pentru a contribui la comunitate. După această prezentare, profesorii încep să adreseze întrebări, pe rând. La fiica mea au fost examinate italiana, engleza, spaniola și științele. Practic, în cele 45 de minute a trecut prin toată materia acestor discipline, schimbând permanent limba și domeniul de discuție. A fost un examen extrem de complex și foarte greu. A fost ceva absolut halucinant”, a mai zis Naty Badea.

Cât a luat la bacalaureat Ana, nepoata lui Mircea Badea

Ana, fiica lui Naty Badea, a luat 10 la bacalaureat. „A avut trei examene, la toate a luat 10, ca mama ei, gen sora-mea”, a zis Mircea Badea.

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