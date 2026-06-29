Bacalaureat Limba şi literatura română. Subiecte Bac 2026

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Elevii susțin astăzi prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026, Limba şi literatura română.

Examenul de Bacalaureat 2026 (sesiunea iunie-iulie) se desfășoară în perioada 29 iunie - 13 iulie 2026. Probele scrise încep cu Limba și literatura română.

Subiecte Română Bac 2026. Ministerul Educației publică, după încheierea probei scrise, subiectele oficiale și baremele de evaluare pe platforma dedicată examenelor naționale.

Subiectele și baremele la Bacalaurea Limba și Literatura Română 2026 vor fi publicate aici

UPDATE: Subiectul trei la Limba și Literatura Română, la profilul Real, ar fi tema și viziunea despre lume într-o poezie scrisă de George Bacovia. La profilul uman, ar fi tema și viziunea despre lume într-o poezie scrisă de Tudor Arghezi - arată ultimele informații de pe un grup de părinți.

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Pe grupurile de profil, se zvonește, la această oră, că ar fi picat la subiectul al treilea al examenului de Bacalaureat, la uman, ar fi romanul de analiză psihologică, respectiv „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu. Informația nu este confirmată, fiind doar un zvon din rândul elevilor, la această oră (10:10). Un alt zvon este că la profilul uman ar fi Tudor Arghezi - ”Testament” sau ”Flori de mucigai”.

La profilul real, ar fi picat poezia „Plumb” de George Bacovia, reprezentativă pentru simbolismul românesc.

Perspectiva narativă ar fi picat la subiectul al doilea, arată o pagină de Facebook, dedicată Limbii și Literaturii Române.

Bacalaureat Limba Română, cum este structurat examenul

Subiectul I - Înțelegerea și interpretarea unui text la prima vedere (50 puncte)

Prima parte a lucrării este construită pe baza a două texte suport și urmărește evaluarea competențelor de înțelegere și interpretare a acestora.

Tot în cadrul acestui subiect, candidații trebuie să redacteze un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pornind de la tema indicată în cerință.

Subiectul al II-lea - Analiza particularităților unui text (10 puncte)

A doua secțiune verifică modul în care candidații utilizează noțiunile de teorie literară și capacitatea de a interpreta diferite tipuri de discurs.

Subiectul al III-lea - Eseul literar (20 puncte)

Ultima parte a lucrării presupune redactarea unui eseu structurat pe baza operelor incluse în programă.

10 puncte sunt din oficiu.

Model Bac Română Uman

Model Bac Română Real

Bacalaureat 2026: accesul la examen

Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid. La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul.

Candidații vor fi conduși, de către asistenți, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect primit, conform listelor afișate. În intervalul 8:30 - 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei.

Trei ore pentru rezolvarea subiectelor la Bac

Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Rezultatele vor fi afişate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00, dar şi în zilele de 8 şi 9 iulie. Rezultatelor finale vor fi afişate pe 13 iulie.

Calendar Bac 2026

30 iunie: Proba obligatorie a profilului

2 iulie: Proba la alegere a profilului

3 iulie: Limba și literatura maternă