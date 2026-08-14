Imaginile zilei cu președintele suveranist al Poloniei, în tabăra de antrenament, alături de militari / video viral

Foto: Agerpres

Președintele polonez Karol Nawrocki a mers la o tabără de antrenament militară de pe Aeroportul Varșovia-Babice.

Președintele Poloniei și comandantul șef al Forțelor Armate, Karol Nawrocki, s-a întâlnit cu soldații care se pregătesc să participe la parada ceremonială cu ocazia Zilei Forțelor Armate Poloneze de la Varșovia, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale de la Varșovia.

Tabăra de antrenament a unităților participante se află pe Aeroportul Varșovia-Babice, iar soldații sunt instruiți de instructori din Regimentul Reprezentativ al Armatei Poloneze. Tabăra de antrenament a început cu o inspecție a uniformelor și o verificare a nivelului de pregătire al tuturor soldaților detașați.

Președintele le-a mulțumit soldaților pentru eforturile lor zilnice, munca asiduă și serviciile asidue aduse Poloniei. El a subliniat aprecierea pe care o are față de soldatul polonez.

Președintele a fost însoțit în timpul vizitei de Bartosz Grodecki, șeful Biroului de Securitate Națională (BBN), generalul de brigadă Mirosław Bryś, comandantul Garnizoanei Varșovia, generalul-maior Tomasz Dominikowski și colonelul Marcin Kujawa, comandantul Grupului, care au prezentat amploarea sarcinilor îndeplinite în timpul taberei de antrenament.

Imaginile din timpul vizitei lui Karol Nawrocki au fost publicate pe rețelele sociale și s-au viralizat în ultimele ore.

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Cine e Karol Nawrocki, președintele suveranist al Poloniei din 2025

Karol Nawrocki este un istoric și om politic polonez, cunoscut în special pentru activitatea sa la conducerea Institutului Memoriei Naționale (IPN) din Polonia și pentru mandatul anterior de director al Muzeului Al Doilea Război Mondial din Gdańsk. Licențiat și doctor în istorie, el și-a dedicat o mare parte din activitatea academică studierii opoziției anticomuniste și istoriei contemporane a țării sale.

Din punct de vedere ideologic, el reprezintă o figură proeminentă a curentului conservator și suveranist. Nawrocki s-a remarcat în spațiul public prin susținerea fermă a politicii de „decomunizare”, coordonând campanii de demolare a monumentelor din epoca sovietică și promovând o viziune axată pe protejarea identității naționale și a memoriei istorice poloneze.

Pe lângă profilul său intelectual și administrativ, el este apreciat în tabăra conservatoare pentru stilul său direct și trecutul de sportiv (practicant de box). Susținut politic de dreapta conservatoare (partidul Lege și Justiție - PiS), discursul său îmbină patriotismul tradițional, accentul pe suveranitatea statului în raport cu deciziile europene și un parteneriat strâns cu aliații transatlantici.