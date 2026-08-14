Rusia respinge o încetare a focului cu Ucraina în Marea Neagră

Foto rol ilustrativ: captură video MApN

Rusia a respins propunerea pentru o încetare a focului în Marea Neagră, considerând că un astfel de acord ar oferi Kievului doar un răgaz.

Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susţinând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor jumătăţi de măsuri care doar ar oferi un răgaz Kievului, transmite Reuters.

În ultimele săptămâni atât Rusia, cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creştere a preţului cerealelor la nivel mondial.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la acte neruşinate de terorism contra navelor, fără însă a face vreo menţiune despre atacurile comise de Rusia.

Considerăm aceste atacuri (comise de Ucraina) drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada şi mai mult tensiunile şi a prelungi conflictul, totul cu consimţământul flagrant al vecinilor regionali, a spus Zaharova.

Ucraina i-a transmis Rusiei oferta ca ambele părți să pună capăt atacurilor contra ţintelor civile

În acelaşi timp, nu vedem niciun semn de îmbunătăţire a situaţiei şi, în consecinţă, niciun motiv pentru jumătăţi de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev, a adăugat reprezentanta diplomaţiei ruse. Ea a precizat că s-a referit la o declaraţie a ministrului de externe turc Hakan Fidan potrivit căreia Ankara le-a prezentat Rusiei şi Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operaţiunile militare în Marea Neagră.

Agenţia de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei, via o ţară terţă, oferta ca cele două părţi beligerante să pună capăt atacurilor contra ţintelor civile în Marea Neagră.

Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la iniţiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Kievului şi Moscovei să continue livrările de cereale pe piaţa mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina şi Occidentul de nerespectarea părţii lor de înţelegere, conform Agerpres.

Navă civilă atacată de Rusia în Marea Neagră

Suferința civililor variază în funcție de cele mai noi evoluții de pe frontul din Ucraina. De exemplu, Rusia a atacat o navă civilă în apropierea portului Odesa de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile de la Kiev, la doar câteva ore după ce Vladimir Putin a promis represalii puternice ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus, notează The Independent.

Președintele rus a declarat că Moscova va răspunde atacurilor ucrainene prin lovituri de represalii care vor fi „de câteva ori mai puternice”, adăugând că amploarea acestor răspunsuri va continua să crească.

Economia Rusiei este tot mai afectată de recentele atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor, petrolierelor și terminalelor, care au provocat penurii semnificative de combustibil.

Noi atacuri asupra Kievului și regiunii Harkov

Moscova a lansat, de asemenea, noi atacuri asupra Kievului, provocând incendii în mai multe zone ale capitalei, au declarat oficialii ucraineni. Alerta aeriană a fost declanșată în primele ore ale dimineții.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că resturi de drone au căzut într-o zonă deschisă dintr-o suburbie estică, iar mai multe autoturisme au luat foc.

Într-un oraș din apropierea Harkovului, șase persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Oleh Siniehubov.

Momentul în care o dronă se prăbușește pe o plajă rusească plină de turiști de la Marea Neagră - Video

Incidentele au continuat și pe partea rusă. O dronă s-a prăbușit pe o plaja din proximitatea orașului turistic Gelendjik din Rusia. Conform imaginilor postate pe platforma X de Nexta și Visegrad 24, drona a căzut în mijlocul plajei unde se aflau în acel moment numeroși turiști.

Trei persoane au murit, iar 13 au fost rănite, conform sursei citate. În filmare se aud zgomotele produse de apărarea antiaeriană și de ceilalți turiști ce asistă îngroziți la incident.

Plaja se află în nord-estul Mării Negre. Autoritățile locale au dat primele detalii despre incident, confirmând că există victime.

Atacuri cu drone ale ucrainenilor

Apărarea antiaeriană a rușilor a transmis că săptămâna trecută a doborât 131 de drone ucrainene deasupra regiunilor Federației Ruse, a Crimeii și a Mării Negre.

În regiunea Vladimir, un atac a lovit un depozit Wildberries și a rănit 3 persoane. În Belgorod, o clădire a unei universități tehnologice a fost distrusă.

În perioada iulie 2026, litoralul rus al Mării Negre, respectiv Anapa, Gelendjik, Crimeea, au avut parte de intensificări ale atacurilor cu drone, ceea ce a dus la închiderea temporară a unor plaje, alerte aeriene și perturbarea sezonului turistic.

VEZI VIDEO CU DRONA PRĂBUȘITĂ ÎN RUSIA AICI!

Rusia lovește Ucraina cu rachete balistice

Totodată, atacurile efectuate de forţele ruse în Ucraina în noaptea de luni spre marţi s-au soldat cu cel puţin nouă morţi, dintre care şase în regiunea Zaporojie, din sud-estul ţării, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP şi Reuters.

În oraşul Zaporojie, „şase persoane au fost ucise şi 19 au fost rănite”, a scris pe Telegram şeful administraţiei militare regionale, Ivan Fedorov. Precedentul bilanţ era de cinci morţi.

Potrivit lui Fedorov, armata rusă a procedat la o lovitură „masivă” cu rachete şi bombe aeriene ghidate, avariind blocuri de apartamente şi clădiri nerezidenţiale.

Forţele ruse au atacat cu drone şi artilerie cinci districte din regiunea Dnipropetrovsk (est), a informat şeful administraţiei militare locale. „Trei persoane au fost ucise”, printre care un adolescent de 15 ani, a adăugat Oleksandr Ganja pe Telegram. Alte cinci persoane au fost rănite.

La Kiev, o serie de explozii au fost auzite puţin după ora locală 00:00 (joi ora 21:00 GMT), a constatat corespondentul AFP.

Ministerul Apărării rus a revendicat, pe platforma Max, atacuri vizând „întreprinderi ale sectorului militaro-industrial şi centre logistice şi de transport din oraşele Kiev şi Zaporojie”.

Iar amenințarea nu s-a încheiat după primele lovituri. După o scurtă perioadă de calm și ridicarea alertei aeriene, autoritățile au emis o nouă avertizare, după ce drone rusești s-au apropiat de Zaporojie.

Aproximativ în același timp cu primele atacuri, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreptau spre Kiev, Zaporojie, Sumî, Harkov și Cernihiv, indicând o amenințare cu rachete asupra mai multor orașe importante din Ucraina.

Explozii și incendii la Kiev

Explozii s-au auzit și în Kiev, la scurt timp după miezul nopții, după ce autoritățile au avertizat cu privire la un atac cu rachete balistice.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat că orașul se află „sub atac cu rachete balistice” și le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi.

Echipaje medicale au fost trimise în districtul Șevcenkivski, unde un depozit a fost avariat. Autoritățile orașului au raportat incendii la mai multe spații de depozitare din zona centrală a Kievului și au precizat că o persoană a fost rănită.

Prima alertă aeriană din Kiev a fost ridicată după aproximativ 40 de minute, însă autoritățile au emis ulterior o nouă alertă, pe măsură ce amenințarea rusă a reapărut în timpul nopții.

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