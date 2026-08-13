Incendiu mare în Halkidiki, destinația din Grecia preferată de turiștii români, chiar înainte de Sfânta Maria. Sute de persoane, evacuate

Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ

Un incendiu puternic a izbucnit joi, 13 august, în Halkidiki, una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiștii români din Grecia. Flăcările au ajuns în apropierea localităților Siviri și Fourka, situate în peninsula Kassandra, iar autoritățile au ordonat evacuarea oamenilor. Sute de persoane au fost scoase din zona afectată, inclusiv pe cale maritimă. Incendiul a provocat pagube la locuințe și infrastructură, iar autoritățile au rămas în alertă din cauza riscului de reaprindere.

Halkidiki este una dintre cele mai populare zone de vacanță pentru turiștii români. În fiecare vară, mii de români aleg plajele din Kassandra, primul dintre cele trei brațe ale peninsulei, datorită distanței relativ mici față de România și numeroaselor stațiuni de pe litoral.

Siviri și Fourka se află în Kassandra, o zonă foarte frecventată în sezonul estival.

Incendiul a izbucnit joi după-amiază și s-a extins rapid, pe fondul vântului puternic. Potrivit informațiilor difuzate de postul public grec ERT, focul ar fi pornit după ce un stâlp electric a căzut din cauza vântului și a provocat o scânteie.

La intervenție au participat sute de pompieri, echipe terestre, avioane și elicoptere.

481 de persoane, evacuate de pe plaja din Siviri

Operațiunea de evacuare a inclus și intervenții pe mare. Potrivit autorităților elene, 481 de persoane au fost evacuate de pe plaja din Siviri cu ajutorul a două ambarcațiuni ale Gărzii de Coastă, două nave ale pompierilor, trei vase de pescuit, ambarcațiuni private și o navă de mare viteză.

Dintre acestea, 285 de persoane au fost transportate spre Sani, iar alte 196 au fost preluate de nava Speedrunner Jet și transportate către portul din Salonic.

În zonă au rămas ambarcațiuni ale Gărzii de Coastă, nave ale pompierilor și vase private pentru a interveni dacă situația o impune.

Pagube la case și infrastructură. Teama de reaprinderea incendiului rămâne

Spre seară, situația de pe frontul incendiului s-a îmbunătățit, iar autoritățile au anunțat că nu mai există un front activ de mari dimensiuni. Totuși, pompierii au rămas în stare de alertă, deoarece există riscul reaprinderii focarelor.

Incendiul a provocat pagube la locuințe și infrastructură. Printre obiectivele afectate se numără instalațiile de tratare a apelor uzate și teatrul din Siviri.

Viceguvernatorul regional pentru Halkidiki, Giannis Koufidis, a declarat că nu există încă o imagine completă asupra numărului de case afectate.

„Nimic nu putem spune încă cu siguranță, pentru că, foarte simplu, încă ard”, a declarat acesta.

Generatoare pentru alimentarea cu apă și electricitate

Echipele companiei de distribuție a energiei electrice și ale administrației regionale au început intervențiile pentru restabilirea alimentării cu electricitate și apă.

Autoritățile au transportat generatoare pentru alimentarea unor infrastructuri publice importante, inclusiv stații de pompare și instalațiile de tratare a apelor uzate.

Haralambos Stergiadis, directorul Direcției de Protecție Civilă din Macedonia Centrală, a declarat că focul părea să intre într-o fază de diminuare.

„Incendiul pare să fie acum în retragere, cu mici focare. Vom vedea cum evoluează situația pentru ca, treptat, să poată începe întoarcerea locuitorilor”, a declarat acesta.

Pădurea din Siviri, o zonă importantă pentru Kassandra

Incendiul a afectat și zona împădurită din apropierea localității Siviri, considerată una dintre cele mai importante suprafețe verzi din peninsula Kassandra.

Această pădure a scăpat de incendiile majore din 2006, care au distrus aproximativ 77.000 de stremme, echivalentul a circa 7.700 de hectare, în sudul peninsulei.

Profesorul Filippos Aravanopoulos, de la Departamentul de Silvicultură și Mediu Natural al Universității Aristotel din Salonic, a explicat că pădurea este formată în principal din pin de Alep, o specie adaptată incendiilor și capabilă să se regenereze natural.

„Pădurile de pin de Alep există în aceste zone de 12.000 până la 15.000 de ani”, a explicat profesorul.

Potrivit acestuia, după incendiu, regenerarea naturală este posibilă dacă zona este protejată de pășunat și de schimbarea destinației terenurilor.

Hotelurile din Halkidiki și Salonic au pus camere la dispoziția celor evacuați

În contextul evacuărilor, hotelierii din Halkidiki și Salonic au pus la dispoziție camere pentru persoanele afectate de incendiu.

„Hotelierii din Halkidiki și Salonic, în colaborare cu Ministerul Turismului și Protecția Civilă, am activat platforma Camerei Hoteliere a Greciei pentru cazarea tuturor persoanelor afectate de incendiu”, a declarat președintele Asociației Hotelierilor din Halkidiki.

În perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, gradul de ocupare al hotelurilor din Halkidiki ajunge la aproximativ 90%, astfel că autoritățile au cerut și sprijinul hotelierilor din Salonic.

„Nu știm câte persoane sunt afectate și trebuie să fim pregătiți în mod corespunzător pentru a le oferi cazare”, a mai spus acesta.

Autoritățile au mobilizat și forțe de poliție pentru a patrula în zonele evacuate și pentru a proteja locuințele și afacerile rămase temporar fără proprietari.

Pentru mulți turiști români aflați în aceste zile în Halkidiki, incendiul a afectat una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului de vacanță, chiar înainte de Sfânta Maria.