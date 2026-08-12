Un tren chinezesc a accelerat de la 0 la 800 km/h în doar 5,3 secunde și a doborât recordul mondial / video

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Un tren experimental Maglev din China a doborât un nou record mondial, accelerând de la 0 la 800 km/h în doar 5,3 secunde. Vezi cum funcționează tehnologia extremă care ar putea schimba viitorul transporturilor și al aviației.

Un tren de mare viteză experimental din China și-a doborât propriul record mondial de accelerație, ajungă de la 0 la 800 km pe oră în aproximativ cinci secunde, potrivit The Independent.

Trenul a accelerat până la 800 km pe oră în doar 5,3 secunde pe o pistă de testare de 1 km la Laboratorul Donghu din provincia Hubei.

Trenurile Maglev folosesc forța magnetică pentru a ridica întregul tren ușor deasupra șinelor, eliminând frecarea asociată, în timp ce o undă magnetică generată de bobinele din jurul șinelor împinge vehiculul înainte.

Cercetătorii chinezi au arătat că trenul nu numai că poate atinge viteze extreme, dar poate și să se oprească controlat cu ajutorul sistemului său de frânare. După ce a „zburat“ de la zero la 800 km pe oră, trenul s-a oprit lin, treptat pe o distanță de aproximativ 200 m. A fost a treia oară în ultimele șase luni când acest tren a doborât recordul mondial de accelerație Maglev pe distanțe scurte.

Trenul chinezesc și-a doborât propriul record

Trenul de 1,1 tone a fost testat pentru prima dată în iunie 2025, când a atins aproximativ 650 km pe oră în șapte secunde, stabilind un record mondial. Ulterior, trenul și-a doborât propriul record, atingând accelerații de aproximativ 700 km pe oră și 798 km pe oră, reducând în același timp considerabil timpul.

Pe parcursul fiecărei runde de probă, cercetătorii au împins la limite mai multe tehnologii critice, inclusiv furnizarea de energie de mare putere, propulsia electromagnetică, controlul levitației de mare viteză și frânarea de urgență, a relatat postul național de televiziune CCTV.

Trenurile Maglev aflate în funcțiune în prezent în China și Japonia circulă cu aproximativ 320 km pe oră. Cel mai rapid tren maglev comercial din lume, trenul Fuxing din China, atinge o viteză maximă de 350 km pe oră.

Cercetătorii de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China construiesc, de asemenea, trenuri maglev de ultra-mare viteză. Unul dintre testele lor a atins o accelerație de 697 km pe oră în doar două secunde.

Deși tehnologia în stadiul său actual nu este destinată transportului de oameni, cercetătorii speră că principiile de bază vor duce în cele din urmă la sisteme de lansare pentru rachete și avioane de vânătoare.

Oamenii de știință chinezi dezvoltă, de asemenea, o tehnologie maglev similară de ultra-mare viteză pentru a opera trenuri în interiorul tuburilor de joasă presiune sau vidate.

Cu toate acestea, și acestea se confruntă cu mai multe provocări, inclusiv costurile infrastructurii, siguranța pasagerilor și construcția de linii pe distanțe lungi.