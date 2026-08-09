Măsuri extreme din cauza secetei: Germanii au riscat amenzi de 50.000 de euro pentru spălarea mașinilor acasă

în Germania, seceta extremă impune măsuri extreme. Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

Seceta extremă afectează grav nu doar România, ci și alte țări, printre care și Germania. Din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu apă, germanii au riscat amenzi de 50.000 de euro pentru spălarea mașinilor acasă.

Dacă în România autoritățile s-au limitat la a transmite recomandări privind reducerea consumului de energie în orele de vârf, din cauza crizei energetice cu care ne confruntăm după scăderea debitului Dunării și apariția riscului închiderii complete a centralei nucleare de la Cernavodă, în Germania seceta extremă a impus măsuri extreme.

Din cauza secetei prelungite și a temperaturilor ridicate, autoritățile din Germania au anunțat restricții severe privind consumul de apă la sfârșitul lunii iulie. În München, unde locuiesc aproximativ 1,6 milioane de oameni, nerespectarea regulilor putea aduce amenzi de până la 50.000 de euro, inclusiv pentru cei care își spălau mașinile acasă. În plus, oamenilor li s-a spus să nu facă baie în cadă pe timpul zilei, ci să facă duș, iar atunci când se spală pe dinți să nu mai lase apa să curgă, să nu mai ude gazonul și să nu pompeze apă din lacuri, râuri și șanțuri.

Ordinul general de restricționare a consumului de apă a fost valabil până la 1 august, iar autoritățile orașului au hotărât să nu îl prelungească. Decizie se baza pe o evaluare a situației aprovizionării efectuată de către furnizorii de utilități publice din München (SWM), potrivit munchen.de.

Faptul că nivelul apei din Isar, râul care curge prin München, este de 91 de centimetri și pare destul de plin este înșelător. Orașul nu își ia apa potabilă din râu, ci din pământ, unde nivelurile apei scad la un nivel îngrijorător, scrie BD. Prin urmare, Germania are în continuare nevoie disperată de vreme mai rece și de ploi torențiale.

Rinul a ajuns la un nivel îngrijorător

Însă problemele provocate de secetă nu se limitează la gospodării. Nivelul apei din Rin a scăzut până la valori istorice, afectând transportul fluvial. Navele continuă să circule, însă sunt obligate să transporte încărcături mai mici pentru a evita eșuarea, potrivit Federației Germane a Navigației Fluviale Interioare.

Acestea vor naviga „atâta timp cât este posibil din punct de vedere fizic și în siguranță”, a declarat directorul adjunct al Federației Germane a Navigației Fluviale Interioare, Fabian Spiess, pentru postul de televiziune ZDF.

Există îngrijorări deosebite cu privire la luna august. Întrucât, în cazul în care nu va ploua între timp, companiile de transport fluvial, cum ar fi HGK Shipping (cu trei sute de nave), vor trebui să își suspende parțial sau complet operațiunile.

Thilo Schaefer, economist la Institutul German de Transport, numește situația „serioasă”.

„Rinul este o arteră crucială pentru transportul de marfă în Germania”, a declarat Schaefer pentru ZDF.

Între timp, autoritățile din Renania de Nord-Westfalia solicită acțiuni.

„Avem nevoie de un grup de lucru național pe termen scurt pentru măsuri de îmbunătățire a situației transporturilor”, a declarat ministrul Transporturilor din acest land, Oliver Krischer.

De ce paralizează seceta de pe Rin industria germană?

Rinul, care reprezintă 80% din traficul fluvial german, cu 285 de milioane de tone de mărfuri transportate anual, se confruntă cu niveluri ale apei extrem de scăzute acum. Tarifele de transport fluvial au crescut vertiginos, ajungând la 200 de euro pe tonă la începutul lunii august pentru produsele petroliere între regiunea Auvergne-Rhône-Alpes și Karlsruhe, comparativ cu un record anterior de 130 de euro în august 2022, potrivit unei analize 20minutes.fr.

La poalele furnalelor oțelăriei Thyssenkrupp din Duisburg, în vestul Germaniei, râul Rin și-a dezvăluit albia parțial secată la începutul lunii august. Această nouă realitate climatică se transformă într-o bătaie de cap economică pentru o industrie germană zdruncinată.

Noul ministru al Transporturilor din Germania, Steffen Bilger, a convocat săptămâna trecută la Bonn o conferință care a reunit industriași, armatori, autorități portuare și reprezentanți din sectorul logistic pentru a găsi soluții practice la această criză în desfășurare. Între timp, Ministrul Economiei pentru Renania-Palatinat, Michael Ebling, a cerut guvernului să accelereze proiectul de dragare a Rinului Mijlociu, argumentând că această cale navigabilă strategică trebuie să rămână operațională chiar și în perioadele de nivel scăzut.

Portul Duisburg din vestul Germaniei a raportat că în ultimele zile capacitățile de încărcare ale navelor au scăzut la aproximativ o treime din nivelul lor obișnuit, ceea ce a dus la o creștere cu 50% până la 60% a numărului de escale în ultimele săptămâni și la o reorientare mai mare a mărfurilor către nave mai mici, transport feroviar și rutier.

În sectorul petrolier, încărcăturile sunt uneori limitate la 300-400 de tone pentru anumite barje cisternă de 110 metri, ceea ce duce la o creștere bruscă a numărului de curse și la creșterea vertiginoasă a tarifelor de transport fluvial. Aceste tarife au ajuns la 200 de euro pe tonă la începutul lunii august pentru produsele petroliere transportate între regiunea ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp), în aval, și Karlsruhe (sudul Germaniei), pe Rinul Superior, comparativ cu un record anterior de 130 de euro în august 2022, potrivit firmei olandeze Insights Global.

Totuși, Renania-Palatinat și Saarland au anunțat vineri că vor suspenda temporar interdicția de circulație duminica pentru anumite transporturi de marfă, inclusiv pentru deplasările fără încărcătură necesare efectuării acestora. Autoritățile au spus că măsura este necesară pentru ca mărfurile care nu mai pot fi transportate pe Rin să poată fi mutate pe șosele și pentru a evita problemele în lanțurile de aprovizionare.

Săptămâni de secetă

Din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă, Germania se confruntă cu seceta severă de săptămâni întregi. În plus, plouă prea puțin. Drept urmare, nu doar Rinul, ci și principalele râuri Elba și Dunărea se confruntă cu probleme.

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Seceta extremă a impus măsuri drastice și în Saxonia Inferioară. Acolo, întreprinderile agricole și cetățenii din unele municipalități nu mai au voie să extragă apă din surse publice, avertizează organizația regională pentru ape potabile și uzate. Oamenilor li se spune să nu își mai umple piscinele și să își ude plantele într-un mod diferit.

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„Pietrele foamei” au ieșit la suprafață

Reamintim totodată că nivelul foarte scăzut al Rinului a făcut din nou vizibile „pietrele foametei” („Hungersteine”), blocuri de piatră inscripționate în urmă cu sute de ani pentru a marca perioadele de secetă extremă și a avertiza generațiile viitoare asupra vremurilor dificile.

Marcajele hidrologice, supranumite "pietrele foamei", pot fi văzute deasupra nivelului apei doar în timpul perioadelor de secetă severă. Ele erau folosite pentru a fi gravate cu inscripţii ce prevesteau recolte slabe, întreruperea navigaţiei fluviale şi anotimpuri marcate de foamete.

Record-low river levels across Europe have exposed a shipwreck in Croatia and centuries-old 'hunger stones' in Germany, as experts warn Poland could face its worst drought in years pic.twitter.com/6Rj6elKWrb — Reuters (@Reuters) August 4, 2026

În plus, scăderea nivelului apei a scos la iveală și o bombă americană din Al Doilea Război Mondial, cu o greutate de 500 de kilograme, care a fost dezamorsată în siguranță joi.

Germania nu se așteaptă la probleme de aprovizionare cu energie, la fel ca România

Seceta din 2018 a redus creșterea economică a Germaniei cu aproximativ 0,3 puncte procentuale, iar experții spun că acum impactul ar putea fi și mai pronunțat. Totuși, Ministerul Afacerilor Economice din Germania oferă asigurări asupra unui punct: în acest stadiu nu se așteaptă probleme de aprovizionare cu energie datorită rezervelor mai mari de cărbune din centralele electrice situate de-a lungul Rinului.

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Oficialii germani estimează că nivelul apei va crește ușor în zilele următoare, asta pentru că meteorologii estimează că în unele regiuni ale Germaniei vor fi ploi. Cu toate acestea, s-ar putea ca precipitațiile să fie insuficiente pentru refacerea rezervelor de apă și revenirea râurilor la nivelurile normale.